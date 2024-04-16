حددت وزارة التضامن الاجتماعي، موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024 لشهر أبريل بالزيادة الجديدة، والتي تكون بنسبة 25% وفقاً لقرار الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي.

وقررت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاش تكافل وكرامة 2024 للمواطنين في الدولة يوم 15 من كل شهر، ويتم صرف المعاش لـ أكثر من 5.2 مليون أسرة.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة 2024

وتوجد أماكن متعددة لصرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أبريل 2024 للمواطنين، وهي كالآتي:

- بنوك وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

- الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عن شهر أبريل 2024

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي

- اختيار برنامج تكافل وكرامة.

- كتابة المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

- يحدد المستحق من معاش تكافل وكرامة الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

- إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

- اضغط على كلمة استعلام.

- تظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

- الدخول على موقع التضامن الاجتماعي.

- اضغط على كلمة استعلام.

- اضغط على كلمة مواطن أو مواطنة، ثم إضافة الرقم القومي الخاص بالمستعلم.

- تظهر نتيجة الاستعلام والتي تكون بالموافقة أو الرفض.

- في حالة تم قبول طلبك سيظهر لك المبلغ المتاح للشخص.

- في حالة رفض الطلب يتم كتابة سبب الرفض.

شروط معاش تكافل وكرامة 2024

- يجب يكون المتقدم مواطن مصري الجنسية.

- يجب ألا يوجد فرد بالأسرة عامل داخل القطاع العام.

- يجب ألا يكون لدى المتقدم سجل تجاري أو عقارات.

- يجب ألا يحصل رب الأسرة على دعم مادي من خدمات اجتماعية

الأوراق المطلوبة لـ معاش تكافل وكرامة 2024

- صورة بطاقة الرقم القومى.

- صورة قسيمة الطلاق للسيدة المطلقة.

- فى حالة المرض لابد من وجود تقرير طبي.

- صور شهادات ميلاد الأبناء واثباتات قيد من المدارس.

- صورة المستند الدال على حالة الأرملة «شهادة وفاة الزوج»

الفئات المستحقة لـ الحصول على معاش تكافل وكرامة

- الشخص العاجز بنسبة أكبر من 50%.

- ينطبق على من هم فوق سن 65 عاما.

- المرأة الأرملة أو المطلقة شرط أن يكون لديها أبناء بالمدارس.

- المعاق والمريض بمرض مزمن شرط عدم حصولهم على مساعدة ضمانية شهرية.