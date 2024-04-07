موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل.. مع اقتراب عيد الفطر المبارك يرغب مستحقو معاش تكافل وكرامة في معرفة الموعد الرسمي لصرف معاشتهم، حيث يتم صرف معاش تكافل وكرامة في 15 أبريل الجاري.

زيادة معاشات تكافل وكرامة

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق زيادة معاشات تكافل وكرامة 15% بتكلفة 5.5 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

في البداية الدخول إلى الرابط التالي https://tk.moss.gov.eg/

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

يجب النقر على استعلام حيث يظهر جميع البيانات المطلوبة.

كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي

يجب اختيار برنامج تكافل وكرامة

إدخال اسم المستخدم رباعي.

تحديد الشهر الذي يريد الاستعلام عنه المواطن.

إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق للمعاش.

النقر على أيقونة استعلام

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل

جدير بالذكر يمكن صرف معاش تكافل وكرامة 2024 لشهر أبريل عبر منافذ فوري، وماكينات الصراف الآلي ATM، وكذلك المحافظ الإلكترونية والبريد المصري.

قيمة معاش تكافل وكرامة

من يحصل على معاش 450 جنيهًا يصبح 517.5 جنيه.

من يحصل على معاش 480 جنيهًا يصبح 552 جنيهًا.

من يحصل على 500 جنيه يصبح 575 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 550 جنيهًا يصبح 632.5 جنيه.

من يتقاضى معاش 580 جنيهًا يصبح 667 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 620 جنيهًا يصبح 713 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 650 جنيهًا يصبح 747.5 جنيه.

من يتقاضى معاش 680 جنيهًا يصبح 782 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 700 جنيه يصبح 805 جنيهات.

من يحصل على معاش 740 جنيهًا يصبح 851 جنيهًا.

من يحصل على معاش 770 جنيهًا يصبح 885.5 جنيه.

من يحصل على معاش 800 جنيه يصبح 920 جنيهًا.