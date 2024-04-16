منتخب الصالات يواجه موريتانيا اليوم فى الجولة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية

يواجه اليوم فى التاسعة مساءا منتخب الصالات نظيره منتخب موريتانيا فى الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

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ويتصدر الفراعنة المجموعة برصيد ٦ نقاط حصل عليها بعد الفوز على منتخبي ليبيا بنتيجة ٤ اهداف دون رد على منتخب ليبيا فى الجولة الأولى وناميبيا بنتيجة ١٠-٣ فى الجولةالثانية.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة جهاد عرفة إلى تحقيق الفوز اليوم، وتأكيد صدارة المجموعة من أجل الصعود إلى الدور نصف النهائي بالبطولة.

يرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات، والذى يعمل على توفير كل طلبات الجهاز الفني واللاعبين للوصول إلى كأس العالم.

وتضم قائمة الفراعنة بالبطولة كلا من جمال عبدالناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح لحراسة المرمى واللاعبين

مصطفى عيد، عبدالرحمن عيد، خالد ماردونا، عصام علاء، محمد سعيد لبيب، محمد عبدالحميد كوكى، علاء عيسي دونجا، محمد طلعت، عبد الرحمن سيد بودى، خالد وليد وأحمد على.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من سامح صالح مدربًا عامًا وياسر عبد الخالق مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل طبيبا، أحمد ممدوح المدلك، عادل محفوظ المدير الإدارى ومحمد إسماعيل ادارى، وائل طلال المنسق الإعلامي وأحمد حسن مسؤل المهمات.