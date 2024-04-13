مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس شمال إفريقيا الودية تحت 17 عاما بالجزائر

يستعد منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 لخوض غمار بطولة شمال إفريقيا لمواليد 2007، بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا.

تحتضن الجزائر فعاليات البطولة شمال إفريقيا للناشئين في الفترة بين 16 و26 أبريل 2024، على أن يخوض كل منتخب في البطولة 4 مباريات.

ويقص منتخب مصر للناشئين بقيادة مدربه أحمد الكاس شريط مبارياته بمواجهة تونس يوم 18 أبريل ثم ليببا ثم المغرب ثم الجزائر.

ويضم الجهاز الفني كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، بجانب أيمن حافظ مديرا إداريا، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل بدني، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.



وتحدث أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب 2008، عن أهمية المشاركة في بطولة شمال إفريقيا المقرر إقامتها في شهر إبريل الجاري، مشددًا على أنها تمثل أهمية كبيرة بالنسبة له للوقوف على مستوى العديد من اللاعبين.

ويرى الكاس، أن فكرة المشاركة في البطولة على الرغم من أنها أكبر من الفئة العمرية للاعبي منتخب 2008، لتكون بمثابة احتكاك قوي للاعبين، إضافة إلى تعود اللاعبين على اللعب في مثل هذه الأجواء.

وقال الكاس، إنه عقد العديد من الاجتماعات مع اللاعبين خلال الفترة الأخيرة، من أجل مطالبتهم بضرورة التركيز وعدم التفكير في أنهم سيواجهون لاعبين أكبر منهم سنًا، لافتًا إلى أنه على ثقة تامة في اللاعبين لتقديم أداء مشرف في البطولة يليق باسم منتخب مصر، ومن ثم المنافسة بقوة على حصد اللقب.

وأضاف المدير الفني للمنتخب المصري، أن الفترة المقبلة سيكون هناك تنسيق مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لإقامة معسكرات أخرى للمنتخب، من أجل استقدام اللاعبين مزدوجي الجنسية والتعرف على مستواهم من خلال رؤيتهم داخل الملعب، واختيار الأفضل منهم لتمثيل منتخب مصر، مؤكدًا أن باب المنتخب مفتوح أمام جميع اللاعبين الذين يستحقوا ارتداء قميص الفراعنة.

وأشار الكاس، إلى أنه درس المنتخبات المشاركة في البطولة خلال الفترة الأخيرة، وتحدث مع اللاعبين في المحاضرات الفنية للوقوف على نقاط القوة والضعف في كل منتخب.

ووجه أحمد الكاس، الشكر إلى مجلس ادارة اتحاد الكرة بالكامل ولاسيما الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد، والأستاذ عامر حسين عضو المجلس، على تلبية احتياجات المنتخب في الفترة الأخيرة، من أجل تقديم أفضل نتائج في البطولات التي يشارك فيها المنتخب.



