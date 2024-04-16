وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني

فى مستهل زيارته للمشاركة فى حفل ختام "بيروت عاصمة الشباب العربي٢٠٢٣

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، إلي لبنان، لحضور حفل ختام "بيروت عاصمة الشباب العربي٢٠٢٣"، والذي يُعقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة اللبنانية بيروت، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وكان في استقباله السفير علاء موسى سفير مصر بلبنان ، والسيد/ جورج كلاس وزير الشباب والرياضة اللبناني.

وعقب وصوله، التقي الدكتور أشرف صبحي بالسيد/ نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبنانى، معرباً عن فخره بهذا اللقاء الذي يجمعه بأحد قامات القانون العربي.

وخلال اللقاء، قال وزير الشباب والرياضة:"أنا سعيد بحضوري في لبنان لحضور حفل ختام "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"، هذا الحدث يعكس التلاحم والتعاون العربي في مجال الشباب والرياضة، وأنا فخور بتواجدي هنا لمشاركة هذه المناسبة الهامة".

أضاف رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب:"لبنان يحمل إرثًا ثقافيًا ورياضيًا عريقًا، وهو يستحق أن يكون مضيفًا لهذا الحدث الرائع، وشاهدنا مجموعة متنوعة من الفعاليات والمسابقات التي أبرزت مواهب الشباب العربي وعززت التواصل الثقافي بينهم، وتأتي هذه المناسبة في وقت حرج يواجه فيه الشباب تحديات كبيرة. سنعمل على دعمهم وتمكينهم للتغلب على هذه التحديات وتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم في مجالات الشباب والرياضة".

وأكد الدكتور أشرف صبحي ضرورة العمل على تعزيز التعاون العربي في مجال الشباب والرياضة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات المشتركة. نحن نسعى لبناء جسور التواصل والتعاون بين الشباب العرب من مختلف الدول".







