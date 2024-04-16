غرفة الإسكندرية واليونيدو تبحثان إنشاء مركز لريادة الأعمال

عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اجتماعًا مع الدكتور هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بالبحرين، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

ريادة الأعمال

وأكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن غرفة الإسكندرية لها العديد من المبادرات في مجال ريادة الأعمال في إطار مشاريع الاتحاد الأوروبي مع كبرى منظمات دعم رواد الأعمال، والتي تتضمن التدريب، وتقديم منح لرواد الأعمال، وتشبيك مع شركاء من دول البحر الأبيض، كما أن للغرفة العديد من المبادرات في هذا المجال مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأضاف أن الغرف التجارية تعمل لصالح منتسبيها بشكل أساسي، ولكن أيضاً تلعب دور أساسي للمجتمع، ولذلك فالاهتمام بريادة الأعمال يعد ضمن الدور المجتمعي الذي يجب أن تقوم به الغرف التجارية، ما يكن له مردود اقتصادي مستقبلي، خاصة لصغار المنتسبين بالغرف.

نظام مؤسسي مستدام

في نفس السياق أوضحت الدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري والتكنولوجيا، أن الهدف من اللقاء التعاون لوضع نظام مؤسسي مستدام لوحدة دعم رواد الأعمال بالغرفة، وتنفيذ بعض المبادرات.

من جانبه أكد الدكتور هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بالبحرين التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) أنه لدينا القدرة على التعاون معاً لتدريب كوادر في مجالات ريادة الأعمال.

مركز خدمة رواد الأعمال

وأشار إلى أن اليوم نضع حجر الأساس لتأسيس مركز خدمة رواد الأعمال بالغرفة التجارية بالإسكندرية، لتدريب الشباب من خلال مجموعة من البرامج التدريبية، إضافة إلى تقديم مجموعة من الخدمات غير المالية.

وأضاف أن المركز سيعمل على توفير فرص عمل للشباب وهم النسبة الأكبر في الوطن العربي، كما يستهدف المركز تمكين المرأة العربية، كما يستهدف خلق بيئة أعمال مناسبة سواء للمستثمرين العرب أو غير العرب.

في ختام اللقاء دعى الدكتور هاشم حسين الحضور للمشاركة بالمنتدى العالمي لريادة الأعمال والاستثمار والذي سيعقد بالبحرين فى منتصف شهر مايو على هامش القمة العربية المنعقدة بمملكة البحرين للرؤساء والملوك العرب.

ويعقد على هامش القمة مؤتمر عربي إفريقي، ومؤتمر لذوي الهمم، وملتقى للتشبيك بين رواد الاعمال، كما سيتم إطلاق المركز الدولي لريادة الاعمال والابتكار ومقره البحرين، وتهدف القمة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال دعم الابتكار والتنمية الاقتصادية لمجابهة التحديات العالمية مثل الفقر، وعدم المساواة، والتغير المناخي، والعدالة، والسلام.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ أحمد صقر، والمهندس أحمد الكاتب، والأستاذ محمود مرعي، والمهندس البديوي السيد، والأستاذ أشرف أبو إسماعيل، والمهندس شريف الجزيري، والمهندس أشرف الجزايرلي، والأستاذة رانيا نصير، والدكتور عمر الغنيمي، والأستاذة ريم صيام رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال، وعدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات.