أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 90.17 دولار للبرميل

سجلت أسعارالنفط، ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل سعر خام برنت للعقود الإجلة نحو 90.17 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 85.47 دولار للبرميل.

ونشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، حيث سجلت أسعار النفط الخام الآجلة خسائر أسبوعية، بلغت نسبتها نحو 0.8% لخام برنت ونحو 1.4% لخام غرب تكساس، عقب ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها فى ستة أشهر.

وأشار التقرير، أن العوامل الرئيسية التى ساهمت فى انخفاض أسعار النفط الخام خفض وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها بشأن معدل نمو الطلب العالمى على النفط فى عام 2024 إلى نحو 1.2 مليون برميل يوميا مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 1.3 مليون برميل يوميا وارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بنحو 5.8 مليون برميل، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ شهر يوليو 2023 وهو نحو 457.3 مليون برميل، تزامناً مع انخفاض الصادرات بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا وتراجع نشاط مصافى التكرير.

وتابع التقرير أن تلك العوامل تضمنت أيضا، ارتفاع مخزونات الجازولين ومخزونات نواتج التقطير الأمريكية، على خلفية انخفاض إمدادات المنتجات النفطية بنحو 2.1 مليون برميل يوميا وهو مؤشر الطلب على الوقود.

وأشار إلى توجه شركة النفط الحكومية المكسيكية Pemex نحو خفض صادراتها من النفط الخام بمقدار 330 ألف برميل يوميا خلال الشهر القادم، حتى تتمكن من تلبية طلب المصافى المحلية ما قد يخفض واردات الولايات المتحدة من النفط المكسيكى بمستوى قياسى وإمكانية تأجيل خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالى الأمريكية والبنك المركزى الأوروبى، على خلفية معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما قد يؤدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادى وضعف الطلب على النفط.

وذكر التقرير أيضا التوقف المؤقت للعديد من وحدات إنتاج الوقود فى مصفاة Motiva Enterpriseالسنية الأمريكية التى تبلغ طاقتها التكريرية نحو 627 ألف برميل يوميا، بسبب انقطاع التيار الكهربائى.

أما العوامل الأخرى التى حدت من انخفاض أسعار النفط الخام فتضمنت ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالمخاوف بشأن انقطاع الإمدادات النفطية فى ظل تنامى التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط التى قد تتسبب في

إغلاق مضيق هرمز الذى يمر عبره نحو 20% من حجم تجارة النفط العالمية.