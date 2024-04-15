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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

النفط يتراجع مع خفض السوق لعلاوة المخاطر بعد هجوم إيران على إسرائيل

النفط
النفط

انخفضت أسعار النفط عند فتح الأسواق الآسيوية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، مع تقليص أطراف السوق لعلاوات المخاطر في أعقاب هجوم إيراني على إسرائيل في وقت متأخر يوم السبت، وقالت الحكومة الإسرائيلية إنه لم يسفر سوى عن أضرار محدودة.

 

أسعار النفط 

 

انخفضت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يونيو بما يصل الى نحو 76 سنتا ليصل إلى مستوى سعر 89.69 دولار للبرميل.

 

 وتراجعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو بما يصل نسبته نحو 82 سنتا ليصل إلى مستوى سعر 84.84 دولار للبرميل.

 

وشمل الهجوم أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة وهو الأول الذي يستهدف إسرائيل من بلد آخر خلال أكثر من 30 عاما. وأثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع يؤثر على حركة النفط عبر الشرق الأوسط.

 

لكن الهجوم، الذي وصفته إيران بأنه رد على هجوم جوي استهدف قنصليتها في دمشق، أسفر عن أضرار طفيفة فحسب إذ أسقط نظام القبة الحديدية الدفاعي الإسرائيلي معظم الصواريخ. ولم تؤكد إسرائيل أو تنفي مسؤوليتها عن الهجوم على القنصلية الإيرانية.

 

وصعدت أسعار النفط يوم الجمعة مع ترقب الرد الإيراني على استهداف قنصليتها، ولامست أعلى مستوياتها منذ أكتوبر/تشرين الأول، بحسب الاسواق العربية.

 

لكن الأسعار أنهت معاملات الأسبوع منخفضة 1% بعد أن خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام.

 

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"وكالة الطاقة": تصاعد التوتر بالشرق الأوسط يثير مخاطر التقلب في أسواق النفط

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البنك الدولي يحذر من احتمال ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل

 

أسواق النفط العالمية

 

النفط 

 

وعلى الرغم من الضرر المحدود الذي لحق بإسرائيل جراء الهجوم الإيراني، فإن المحللين كانوا يتوقعون على نطاق واسع ارتفاعا قصير الأمد على الأقل في الأسعار هذا الصباح.

 

وقال جورجي ليون النائب الأول لرئيس "ريستاد إنرجي" إن الهجوم يمثل "تطورا خطيرا وغير مسبوق في منطقة مضطربة بالفعل".

 

وقال محللون إن التأثيرات الأكثر أهمية والأطول أمدا على الأسعار الناجمة عن التصعيد ستتطلب انقطاعا ملموسا للإمدادات، مثل القيود المفروضة على الشحن في مضيق هرمز بالقرب من إيران.

 

وحتى الآن، لم يكن للصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تأثير ملموس يذكر على إمدادات النفط.

 

وقال فيصل الفايق مدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقا، إن الجميع توقع ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

 

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