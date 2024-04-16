إزالة 13 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بإطسا في الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، عدة حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمدينة إطسا وقرى المركز.

جاء ذلك تحت إشراف المحاسب أحمد شاكر رئيس المركز، وبالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، ومسئولي الإدارة الزراعية بالمركز، وإدارة المتابعة الميدانية بالمركز والقرى.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، واستكمال إزالة التعديات في إطار المرحلة الثانية من الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه أكد المحاسب أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة إطسا، أنه تم تنفيذ عدة حملات بحضور المهندس محمد لطفي الماوي نائب رئيس المركز لشئون المدينة

، والمهندس محمد أبو القاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى ورؤساء الوحدات المحلية القروية، والمهندس أحمد جمعة مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمركز، وبالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة إطسا، تم خلالها تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بزمام المركز، وتم إزالة التعديات بشكل فوري، وتم تسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وذلك بحضور أعضاء إدارة المتابعة الميدانية بالوحدات المحلية وإدارة أملاك الدولة.

وأضاف رئيس المركز أن الحملة تمكنت من تنفيذ إزالة 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وأعمدة خرسانية وشدة خشبية، على مساحة إجمالية بلغت 1400 متر، بزمام قرى الغرق ومطول وجردو ومنية الحيط، وتم إزالة التعديات وتسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بإطسا في الفيوم

وفي نفس السياق متصل نفذت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، وبالتعاون مع إدارة المتابعة الميدانية، والوحدة المحلية بقرية تطون، إزالة 4 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، خارج الحيز العمراني عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر أساسات، بعزب حفيظة والبرانيس والسعدة، على مساحة 450 متر من الأراضي الزراعية، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.