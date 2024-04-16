تركيب بلاط انترلوك علي مساحة 493 ألف متر بالشرقية بتكلفة 150 مليون

خلال الفترة من 2019 حتى 2024..

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الإنتهاء من تنفيذ أعمال تركيب بلاط الانترلوك بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة على مساحة 493 الف و900 متر مسطح وبتكلفة إجمالية بلغت 150 مليون و100 ألف جنيه وذلك خلال الفترة من 2019 حتي 2024، ضمن خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المحافظة للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وأكد محافظ الشرقية، أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهداً في متابعة تنفيذ أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وأوضح محافظ الشرقية أنه منذ توليه محافظا للاقليم، تم وضع خطة لأعمال الرصف والتطوير بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيراً إلى أنه خلال الخمس أعوام الماضية ، تم الإنتهاء من أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الداخلية الضيقة التي يصعب رصفها وذلك بتركيب بلاط الانترلوك بها والتي شملت مناطق حي مبارك / كفر محمد حسين / الشوبك / طاهرة / الغار/ العصلوجى/ ميت أبو على بمركز الزقازيق على مساحة مسطحة بلغت 75 الف متر مكعب وبتكلفة 30 مليون جنيه.

- تركيب بلاط الانترلوك بمناطق الحريري / الصاغة / الحسنية / المنتزة بنطاق حي اول الزقازيق على مساحة مسطحة بلغت 45 ألف و 500 متر مكعب وبتكلفة 9 مليون و 900 ألف جنيه.

- تركيب بلاط الانترلوك بمناطق الإشارة / منطقة كفر عبد العزيز/ يوسف بك وحسن صالح بنطاق حي ثان الزقازيق على مساحة مسطحة بلغت 44 ألف و 800 متر مكعب وبتكلفة 17 مليون و 700 ألف جنيه.

- تركيب بلاط الانترلوك بمناطق الإشارة / منطقة كفر عبد العزيز/ يوسف بك وحسن صالح بنطاق حي ثان الزقازيق على مساحة مسطحة بلغت 44 ألف و 800 متر مكعب وبتكلفة 17 مليون و 700 ألف جنيه.

- تركيب بلاط الانترلوك بشوارع (خيرى مباشر- بشير شطا - ناصف النيل - مصطفى كامل –البحر المردوم – د محمد راشد) بمدينة القنايات على مساحة مسطحة بلغت 4 آلاف و 300 متر مكعب وبتكلفة 900 ألف جنيه.

- تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة بمدينة الابراهيمية وشارع الحرية وتفريعاته / ش سلمان جاد والشوادر على مساحة مسطحة بلغت 35 الف و 500 متر مكعب وبتكلفة 8 مليون و 500 ألف جنيه.

- تركيب بلاط الانترلوك بشارع سعد زغلول وتفريعاته ومنطقة خلف صيدناوى بمركز ههيا على مساحة مسطحة بلغت 22 الف و 400 متر مكعب وبتكلفة 6 مليون جنيه.

- تركيب بلاط الانترلوك بشوارع ( خالد بن الوليد وتفريعاته - مولد النبي وتفريعاته - كفر النجدي وسوق الليمون وعسكر ) بمركز أبو كبير على مساحة مسطحة بلغت 20 الف متر مكعب وبتكلفة 5 مليون و 400 ألف جنيه.

- تركيب بلاط الانترلوك بشوارع ابو حماد البلد - ابو طالب وش عدلي وتفريعاتهما - وسط المدينة والمغازى بمركز أبو حماد على مساحة مسطحة بلغت 51 الف متر مكعب وبتكلفة 13 مليون و 200 ألف جنيه.

- تركيب بلاط الانترلوك بمنطقة نادى بلبيس الرياضي وشوارع السلخانة والمطحن وتفريعاتهما وامتدادهما /حي المنشية وحى النادي بمركز بلبيس على مساحة مسطحة بلغت 92 الف متر مكعب وبتكلفة 24 مليون جنيه.

- تركيب بلاط الانترلوك بمنطقة نادى بلبيس الرياضي بشوارع قري دهمشا بمركز مشتول السوق على مساحة مسطحة بلغت 7 آلاف متر مكعب وبتكلفة 2 مليون و 700 ألف جنيه.

- تركيب بلاط الانترلوك بشوارع وسط المدينة / وسط المدينة 2 / حي وسط ديرب البلد بمركز ديرب نجم على مساحة مسطحة بلغت 19 الف متر مكعب وبتكلفة 4 مليون و 900 ألف جنيه.

- تركيب بلاط الانترلوك بمناطق (مقابر المسلمين - مستودع الانابيب - سيدى عيسى) بمركز منيا القمح على مساحة مسطحة بلغت 9 الاف و 800 متر مكعب وبتكلفة 11 مليون و 800 ألف جنيه.

- تركيب بلاط الانترلوك بشوارع (الثانوية – الصباغين- المعهد الديني والمحطة - المستشفى والمحكمة- المؤسسة والميزانية) بمركز أولاد صقر على مساحة مسطحة بلغت 24 الف و 600 متر مكعب وبتكلفة 8 مليون و 200 ألف جنيه.

- تركيب بلاط الانترلوك بحيي النصر والنهضة بمركز كفر صقر على مساحة مسطحة بلغت 10 آلاف متر مكعب وبتكلفة 3 مليون و 100 ألف جنيه.

- تركيب بلاط الانترلوك بشارع المنيسي وتفريعاته بمركز فاقوس على مساحة مسطحة بلغت 29 الف و 200متر مكعب وبتكلفة 3 مليون و 500 ألف جنيه.

- تركيب بلاط الانترلوك بطريق المحمودية / طريق أولاد صقر / طريق الاثار / طريق صان / حي الطلمبات) بمدينة صان الحجر على مساحة مسطحة بلغت 3 آلاف و 700 متر مكعب وبتكلفة 330 ألف جنيه.