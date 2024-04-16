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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة بايرن ميونخ وآرسنال بدوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ وآرسنال
بايرن ميونخ وآرسنال

يستعد بايرن ميونيخ لمواجهة آرسنال مساء غدا الأربعاء في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "أليانز أرينا".
 

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آخر تطورات ملف مدرب بايرن ميونيخ الجديد

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بايرن ميونيخ في مهمة سهلة أمام ماينز بالدوري الألماني الليلة


وكان بايرن ميونخ تعادل مع آرسنال بهدفين لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما الأسبوع الماضي على ملعب الإمارات. 

سجل هدفي الفريق البافاري سيرج جنابري وهاري كين فيما أحرز هدفي آرسنال بوكايو ساكا، ولياندرو تروساد.

وخسر بايرن ميونخ خدمات كينجسلي كومان الذي تعرض لإصابة سيغيب على آثرها حتى نهاية الموسم الكروي.
 

موعد مباراة بايرن ميونيخ وآرسنال:
 

تنطلق مباراة بايرن ميونيخ وآرسنال في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بالإضافة للساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي أن سبورتس بشكل حصري عبر قنواتها في شمال أفريقيا، والشرق الأوسط.
ويلتقي الفائز من مباراة آرسنال وبايرن ميونخ، المتأهل من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
 

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