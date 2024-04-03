آخر تطورات ملف مدرب بايرن ميونيخ الجديد

يفاضل توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ الألماني، بين ثلاثة عروض، بعد إعلان رحيله عن النادي البافاري بنهاية منافسات الموسم الجاري.

وذكرت شبكة "سكاي" الألمانية أن توخيل يفاضل بين أكثر من فرصة للعمل في الدوري الإنجليزي أو الإسباني أو الفرنسي.

وأضافت أن توخيل يبقى مرشحا لخلافة إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الذي يبقى مصيره على المحك حتى نهاية منافسات الموسم.

وذكرت أن المدرب الألماني يرحب أيضا بالعودة إلى تشيلسي لاقتناعه التام بأن تجربته مع الفريق اللندني لم تكتمل.

وأشارت إلى أن توماس توخيل يعد أيضا أحد المرشحين لقيادة فريق برشلونة الإسباني خلفا لتشافي هرنانديز الذي سيرحل أيضا بنهاية الموسم الجاري.

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن إدارة برشلونة تفاضل بين خيارين إما الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب برايتون الإنجليزي أو مدير فني ألماني.

وأكدت أن توخيل أحد الخيارات المطروحة لكونه معجبا بفلسفة النادي ويميل للثقة في الاعتماد على اللاعبين الشباب.

وختمت: "لكن هناك شكوك تساور إدارة برشلونة بسبب تواضع أداء بايرن ميونخ في الفترة الأخيرة لذا ستجري جلسة أولية مع توخيل قبل التفكير في التعاقد معه".