بايرن ميونيخ في مهمة سهلة أمام ماينز بالدوري الألماني الليلة

يستعد فريق بايرن ميونيخ لخوض مواجهة سهلة اليوم عندما يستضيف فريق ماينز في ملعب أليانز أرينا في الجولة 25 من الدوري الألماني.

والتي تبدأ في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة ، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة بى إن سبورت 5، وأسندت قناة بى إن سبورت مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق محمد المبروكى.

تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع لمواجهة ماينز

يترقب عدد كبير من الجماهير تشكيل بايرن ميونيخ أمام ماينز في الدوري الألماني اليوم السبت.

واستقر المدرب الألماني توخيل بشكل كبير على تشكيل بايرن ميونيخ أمام ماينز.

ومن المتوقع أن يبدأ البايرن المباراة بتشكيل يضم كل من:

في حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: لايمير، دي ليخت، كيم، ديفيز.

خط الوسط: كيميش، جوريتزكا، ساني، مولر، موسيالا.

خط الهجوم: كين.

ترتيب بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني

ويقع فريق بايرن ميونخ المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 54 نقطة جمعها من الفوز في 17 مباراة والتعادل في 3 وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 65 هدفًا وتلقي 28.

بينما يحتل فريق ماينز المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 10 وخسارة 12 لقاء وتسجيل 19 هدفًا وتلقي 38.