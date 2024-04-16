وصول سفينة الغاز الليبيرالية CLAUDIA GAS الجانحة بخليج العقبة لميناء سفاجا

استقبل ميناء سفاجا البحري اليوم سفينة الغاز الليبيرالية CLAUDIA GAS؛ لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح والتي جنحت عند خليج العقبة بجنوب سيناء نتيجة لوقوع عطل مفاجئ في المحركات، وذلك بعد نجاح تعويمها وخروجها من موقع جنوحها بمدخل خليج العقبة إلى ميناء شرم الشيخ البحري ومنها الى ميناء سفاجا البحري تحت إشراف القوات البحرية وإدارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء لضمان عدم وقوع أي تلوث أو تسرب للغاز أو للوقود، وهي بطول 158 مترًا، عرض 21 مترًا وغاطس 5.6 متر.



وتابع اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، دخول السفينة على الرصيف بمعرفة مرشدي والأطقم البحرية للهيئة حيث تتوافر الخبرة والتدريب على أعلى مستوى لعمليات القطر والارشاد والإنقاذ.

رفع درجة الاستعداد بالوحدات البحرية

ووجه برفع درجة الاستعداد بالوحدات البحرية بالميناء وتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ العملية والحفاظ على سلامة السفينة بالتنسيق مع وزارة البيئة للحفاظ على الشعاب المرجانية والبيئة البحرية بالمنطقة.

وأكد جاهزية موانئ البحر الأحمر على مجابهة أي موقف اضطراري حيث إنها مزودة بأحدث القاطرات والوحدات البحرية القادرة على التعامل بأحدث التقنيات مع الأحداث المختلفة.