متظاهرون رافضون لحرب غزة يشلون أمريكا بإغلاق الكباري وعرقلة المرور للمطارات.. فيديو

أغلق متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين في الولايات المتحدة الطرق في إلينوي وكاليفورنيا ونيويورك وأجزاء أخرى من شمال غرب المحيط الهادئ.

وأدت الاحتجاجات إلى تعليق مؤقت للرحلات الجوية في بعض أكثر المطارات ازدحامًا في الولايات المتحدة، كما أثرت عمليات الإغلاق على جسر البوابة الذهبية الشهير وجسر بروكلين.

وفي شيكاغو، أغلق المتظاهرون ممرًا من الطريق السريع 190 المؤدي إلى مطار أوهير الدولي في حوالي الساعة السابعة صباحًا، وقال أحد المنظمين إن الاحتجاج كان جزءًا من "حصار اقتصادي عالمي من أجل تحرير فلسطين".

في منطقة خليج سان فرانسيسكو، منع المتظاهرون السيارات والمشاة وراكبي الدراجات الهوائية على جسر البوابة الذهبية وقيدوا أنفسهم بالسلاسل إلى براميل على الطريق السريع 880 في أوكلاند، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور لساعات.

وفي بروكلين، نيويورك، أوقف المتظاهرون حركة المرور المتجهة نحو مانهاتن على جسر بروكلين.

وفي يوجين بولاية أوريغون، أغلق المتظاهرون الطريق السريع 5 وأوقفوا حركة المرور على الطريق الرئيسي لمدة 45 دقيقة تقريبًا.

يقول المتظاهرون إنهم اختاروا مطار أوهير لأنه أحد أكبر المطارات. يطالب المتظاهرون بإنهاء فوري للحرب الإسرائيلية على غزة.

تجري المظاهرات المناهضة للحرب في شيكاغو بشكل شبه يومي منذ هجمات 7 أكتوبر الإرهابية.

وبالقرب من سياتل، أغلق المتظاهرون طريقًا رئيسيًا يؤدي إلى مطار تاكوما الدولي، وفقًا لوزارة النقل في ولاية واشنطن. ووردت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي لأشخاص يقفون على الطريق السريع حاملين لافتات ويلوحون بالأعلام الفلسطينية.

ووفقاً لدوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا، تم اعتقال حوالي 20 متظاهراً خلال مظاهرة على جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو، وتمت استعادة حركة المرور بعد الظهر بوقت قصير. وقالت السلطات إن الاعتقالات تمت في موقعين على الطريق السريع، أحدهما احتوى على حوالي 300 متظاهر رفضوا التفرق.

ووفقًا لشرطة ولاية أوريغون، تم اعتقال 52 متظاهرًا بتهمة السلوك غير المنضبط بعد مظاهرة على الطريق السريع 5 في يوجين بولاية أوريغون.

كما قامت شرطة نيويورك بالعديد من الاعتقالات، وفي حوالي الساعة 3:15 مساءً، انضم 150 متظاهرًا في البداية إلى المسيرة، ولكن سرعان ما ازداد العدد. تم فتح جسر بروكلين بالكامل بحلول الساعة 5 مساءً.

وفي شيكاغو، تم اعتقال العشرات من المتظاهرين، وفقًا لنشطاء. وقالت شرطة شيكاغو يوم الاثنين إن "عدة أشخاص" اعتُقلوا بعد أن عرقلت المظاهرة حركة المرور، لكنها لم تذكر تفاصيل.