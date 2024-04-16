تقارير دولية: تسجيل عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى شمالي غزة

كشفت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن تسجيل عودة تسجيل أعداد كبيرة من النازحين إلى شمالي غزة.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ192، تخللتها هدنة لمدة سبعة أيام استأنف بعدها الجيش الإسرائيلي هجماته على القطاع، يوم الجمعة الأول من ديسمبرالماضي.

وأسفرت الحرب على قطاع غزة منذ بدايتها وحتى اليوم الاثنين، عن مقتل 33,797 فلسطينيا فيما وصل عدد المصابين إلى 76,465 مصابا، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.

وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة.

تعرضت إسرائيل، منذ 7 أكتوبر الماضي، للعديد من الهجمات غير المسبوقة من قبل جماعات وأحزاب وجيوش مختلفة.

شن الحرس الثوري الإيراني، مساء السبت الماضي، هجوما غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية، وفي الوقت نفسه يتعرض الجيش الإسرائيلي إلى العديد من الهجمات غير المسبوقة من قبل عدة جماعات وأحزاب وجيوش.

الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري الإيراني هو عنصر النخبة في القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية، ولأول مرة في التاريخ، هاجمت إيران القواعد العسكرية الإسرائيلية بمئات الطائرات من دون طيار والصواريخ الباليستية ليلة 13 أبريل الجاري، وكان الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب من الغارات الجوية، ووفقا لمسؤولين إيرانيين، جاء القصف ردا على الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.

جماعة "أنصار الله"

وقد هاجمت الجماعة اليمنية، المعروفة باسم "أنصار الله"، ميناء إيلات جنوبي إسرائيل عدة مرات بطائرات مسيرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وفي الوقت نفسه، تحاصر "أنصار الله" سفن الشحن التجارية المتجهة من وإلى إيلات عبر البحر الأحمر، وقد تسبب ذلك في أضرار اقتصادية كبيرة لإسرائيل وحلفائها.

حزب الله ومقره جنوبي لبنان، وشارك الحزب بالعديد من الهجمات ضد إسرائيل منذ أكتوبر 2023، وشن "حزب الله" ضربات صاروخية ومدفعية على المناطق الشمالية من إسرائيل، وفي ليلة الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل، تلقى الحرس الثوري الإيراني الدعم أيضًا من الضربات الصاروخية التي نفذها الحزب على منطقة الجليل شمال إسرائيل.