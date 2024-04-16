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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شبانة: موسم الشناوي لم ينتهي .. وإمام عاشور يقترب من المشاركة

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف الاعلامي محمد شبانة بأن حارس الاهلي محمد الشناوي بدأ في التعافي من إصابته أسرع مما كان متوقعا مؤكدا أن الاهلي ينتظر عودته لحماية العرين الأحمر خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة.

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وأضاف شبانة خلال برنامجه من الاخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الخبير الألماني الذي أجرى له الجراحة أوصى بأن يقوم الحارس بعمل أشعة رنين على مكان الاصابة مرة كل ثلاثة أيام حتى يتأكد من شفائه التام والسماح له بالمشاركة في المباريات.

وفي نفس السياق أكد شبانة على سرعة شفاء إمام عاشور من الاصابة بل أن البعض طالب بتواجده خلال رحلة الفريق الى الكونغو إلا أن كولر يفضل عدم التسرع بالدفع به وتأهيله لخوض مباراة العودة

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