وزير الطيران يثمن جهود العاملين بمطار القاهرة الدولي ويشيد بالأداء البطولي

ثمن الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني وقدم الشكر والتقدير لجميع العاملين بمطار القاهرة الدولي من مختلف التخصصات ومواقع العمل لأدائهم المشرف ومجهوداتهم المخلصة والتي ظهرت واضحة في القدرة على التعامل مع الزيادة في أعداد الركاب، والتى بلغت يوم السبت الموافق ١٣ أبريل الجاري ٩٤ ألف راكب، وهى تعد أعلى نسبة في معدلات تشغيل حركة السفر والوصول بتاريخ مطار القاهرة الدولي.



وأشاد عباس بجهود جميع الجهات الأمنية ومصلحة الجمارك وكل من شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وشركة EAS لخدمات الطيران، وجميع شركات الطيران العاملة في مطار القاهرة الدولى على حسن التنسيق والتعاون.

وقدر وزير الطيران المدني ما يُقدمه جميع العاملين من جُهدٍ كبير وعملٍ دؤوب كلٍ في موقعه، مؤكدًا بأن قطاع الطيران المدني يزخر بالعديد من العناصر البشرية الواعدة ذات القدرات والكفاءات المتميزة، كونهم الركيزة الأساسية لإنجاح أي منظومة، وكذا البنية التحتية القوية لمطار القاهرة الدولى والقادرة على استيعاب مزيد من الحركة الجوية.

وتمنى عباس دوام التقدم والازدهار لجميع العاملين.. "فلكل مجهود شكر .. ولكل نجاح تقدير".