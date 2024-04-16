المدارس المصرية اليابانية، تعد أحد أشكال التعليم الجديدة في مصر التي يقبل عليها الكثير من أولياء الأمور لإلحاق أطفالهم بها، إذ تجاوزت أعدادها في مصر لـ 50 مدرسة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب التقدم لمرحلة رياض الأطفال إلكترونيًا، وفي هذا السياق، تنشر "الوفد" الأوراق المطلوبة للتقدم، وعناوين المدارس المصرية اليابانية بمحافظات الجمهورية.

الأوراق المطلوبة للتقدم إلى مرحلة رياض الأطفال بالمدارس اليابانية

شهادة ميلاد مميكنة للطفل تكون حديثة الإصدار.

بطاقة الرقم القومى لولي أمر الطفل.

إثبات محل الإقامة للعنوان الحالي في حالة اختلافه عن المثبت ببطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

التوقيع على إقرار ولى الأمر عدد 2 أصل نسخة لولي الأمر.

إذا خالف ولي الأمر أي من بنود الإقرار، لم يقبل ملف الطفل بالمدرسة، ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.

عناوين المدارس المصرية اليابانية بالمحافظات

المدارس اليابانية بمحافظة القاهرة

زهراء مدينة نصر، العنوان: زهراء مدينه نصر مرحلة الـ4000 - مساكن الظباط - مدينة نصر - القاهرة.

القاهرة الجديدة جاردينيا هايتس (ابو الهول سابقا) جنينة المستثمرين الجنوبية التجمع الخامس - خلف سور الغابه المتحجرة.

الشروق 1، العنوان: شارع الكهرباء بجوار الصفا مول خلف جهاز مدينه الشروق.

الشروق 2، العنوان: مدينة الشروق - مشتل الشروق - شارع الجراج - بجوار بنك القاهرة.

الشروق 3، العنوان: مدينة المستقبل المجمع التعليمي.

المدارس اليابانية بمحافظة الجيزة

الشيخ زايد، العنوان: محافظة الجيزة مدينة الشيخ زايد الحى 11.

المنطقة الصناعية بأكتوبر، العنوان: الحى 11 الشماليات 6 أكتوبر المنطقة الصناعية.

بالحي الثالث- بالسادس من أكتوبر، العنوان: قسم أول أكتوبر- شياخة الحى الثالث - السادس من أكتوبر.

حدائق أكتوبر، العنوان: مساكن دهشور امام المركز الطبي-السادس من أكتوبر.

المدارس اليابانية بمحافظة القليوبية

بنها، العنوان: قسم اول الجزء الجنوبي بنها.

العبور، العنوان: مدينة العبور الحي السابع بعد كارفور العبور امتداد مدرسة النيل الدولية.

المدارس اليابانية بمحافظة الإسكندرية

المنتزة، العنوان: آخر مدرسة علي اليمين بشارع الجراج ناصية مدرسة الزراعة امام شركة ادفينا ميدان عبد الوهاب الراس السودا.

برج العرب، العنوان: الحى السكنى الأول أمام قصر ثقافة برج العرب.

برج العرب (2)، العنوان: الاسكندرية برج العرب الجديدة الحى الثانى خلف مدرسة الشهيد مهيد الرسمية.

المدرسة اليابانية بمحافظة مرسى مطروح

العنوان: حي الكيلو ٧.

المدرسة اليابانية بمحافظة البحيرة

حوش عيسي، العنوان: قرية الشعراوي- حوش عيسى- البحيرة.

المدارس اليابانية بمحافظة دمياط

دمياط الجديدة، العنوان: مدينة دمياط الجديدة الحي المتميز بجوار كمباوند دار مصر.

كفر البطيخ، العنوان: قرية البساتين- مركز كفر البطيخ.

المدارس اليابانية محافظة الدقهلية

ميت غمر، العنوان: طريق ميت غمر القاهرة - أرض المصانع بجوار المنطقة الاستثمارية.

بنى عبيد، العنوان: محافظة الدقهلية مركز بني عبيد بجوار استاد بني عبيد الرياضي.

جمصة، العنوان: جمصة - الدقهلية بجوار مدرسة المتفوقين.

تمي الامديد، العنوان: قرية الربع - تمي الامديد.

المدارس اليابانية بمحافظة الشرقية

كفر صقر، العنوان: الشرقية - مركز كفر صقر- قرية سنجها (المؤانسة)-الزعاقة.

الزقازيق، العنوان: قسم ثاني الزقازيق - حي كفر عبد العزيز - الزقازيق - الشرقية.

مدينة العاشر (1)، العنوان: المجاورة 37 الحي الخامس - قسم ثان - العاشر من رمضان.

مدينة العاشر(2)، العنوان: مجاورة 72 العاشر من رمضان.

المدارس اليابانية بمحافظة الغربية

المدرسة الشهيد كريم يحي رفعت محمد شوقي المصرية اليابانية، العنوان: شارع الصياد بجوار إدارة شرق المحلة الكبرى.

طنطا، العنوان: اخر مجمع الجلاء التعليمى.

سمنود، العنوان: محافظة الغربية - سمنود - قرية ميت هاشم - طريق المحلة زفتى.

المدارس اليابانية بمحافظة كفر الشيخ

بيلا، العنوان: قرية ابشاي- مركز بيلا.

المدارس اليابانية بمحافظة المنوفية

قويسنا، العنوان: المنوفية - قويسنا - المنطقة الصناعية - المنطقة الرابعة بجوار مصنع الطوب الرملي.

شبين الكوم، العنوان: المنوفية - شبين الكوم - نزلة الكوبري العلوي.

المدرسة اليابانية بمحافظة السويس

العنوان: السلام1 بجوار سور الجامعة وخلف المعهد العالي للهندسة - حي فيصل - السويس.

المدرسة اليابانية محافظة الإسماعيلية

العنوان: الاسماعيلية -الكيلو 7- ارض فيديكو.

المدارس اليابانية بمحافظة بورسعيد

العنوان: تقاطع شارع العبور و اسوان امام معمل البرج - حى العرب - بور سعيد.

بورفؤاد، العنوان: بورسعيد - مدينة بورفؤاد - بجوار مركز شباب سبورتنج.

المدرسة اليابانية بمحافظة شمال سيناء

العريش، العنوان: مدينة العريش -حي تقسيم ثانى العريش.

المدارس اليابانية بمحافظة جنوب سيناء

طور سيناء، العنوان: حي النصر - طور سيناء.

شرم الشيخ، العنوان: بجوار ارض الجمعية للبناء والاسكان - امام جامعة الملك سلمان حى النور - شرم الشيخ.

المدارس اليابانية بمحافظة الفيوم

مدينة الفيوم، العنوان: مدينة الفيوم الجديده طريق أسيوط الغربي.

منشأة سنورس، العنوان: الفيوم مركز سنورس منشأة طنطاوي مفارق كمال بركات.

المدرسة اليابانية بمحافظة أسيوط

أسيوط الجديدة، العنوان: أسيوط الجديدة - ابنى بيتك- المرحلة الثانية - بجوار عمارات محلب.

المدرسة اليابانية بمحافظة المنيا

مدينة المنيا الجديدة، العنوان: المنيا الجديدة- الحي الخامس.

المدرسة اليابانية بمحافظة بني سويف

بنى سويف الجديدة، العنوان: بني سويف الجديدة الحي الرابع.

المدرسة اليابانية بمحافظة قنا

مدينة قنا، العنوان: قنا مساكن عثمان خلف نادى طلائع مينا.

المدرسة اليابانية بمحافظة سوهاج

بسوهاج، العنوان: ساحل طهطا- طهطا.

المدارس اليابانية بمحافظة أسوان

الرديسية، العنوان: الرديسية قبلي- مركز ادفو.

حي العقاد، العنوان: امتداد العقاد بجوار نيابة المرور.

المدارس اليابانية بمحافظة البحر الأحمر

الغردقة 1، العنوان: أول طريق الحجاز - بجانب مديرية التربية والتعليم الجديدة.

الغردقة 2، العنوان: تقسيم النور - الأحياء.

المدرسة اليابانية بمحافظة الوادي الجديد

العنوان: الخارجة - بجوار مركز الإشعاع الحضاري.