تواصل حرب التهديدات الإيرانية ضد أي تدخل

قال قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، كيومرث حيدري، إن "إيران جاهزة للرد على أي تهديد، في أيّ مستوى كان، وفي أقصر وقت ممكن".

وأضاف حيدري: "خلال هذه الأيام، وضع الجيش خططا متنوعة وسوف يعرض بعض الجوانب من قوته وقدرته واكتفائه الذاتي، الفارق الرئيسي بين قواتنا المسلحة والقوات المسلحة في الدول الأخرى هو قوة الولاء، كما أنّ قواتنا تركز على الاكتفاء الذاتي والقدرات الداخلية".

وتابع: "نحن على أتم الاستعداد وعلى إسرائيل أن تعلم أن ردنا على أي هجوم سيكون أشد من السابق".

وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الثلاثاء ، إن رد إيران سيكون قاسيا على أي تحرك يستهدف مصالحها، وهذا ضمن سلسلة من التصريحات الإيرانية التي لم تتوقف على مدى سنوات.

ضربة انتقامية نووية.. قلق من رد إسرائيلي "جنوني"

وأطلقت طهران مئات الصواريخ والمسيّرات ليل السبت على إسرائيل، ردا على قصف قنصليتها في دمشق في الأول من أبريل الجاري.

وتمكنت الدفاعات الجوية الإسرائيلية بمساعدة الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، من اعتراض القسم الأكبر من هذه الصواريخ والمسيّرات.

وجاء الرد الإيراني على استهداف قنصلية دمشق باهتا ولا يتناسب مع حجم التهديدات التي أطلقها المسؤولون الإيرانيون عقبه.

وهددت إيران مرارا بأنها سترد على استهدافات إسرائيل إلا أن طبيعة الرد اقتصرت دائما على وكلائها في المنطقة وليس من خلالها مباشرة.

إلا أنها عقب هجوم دمشق انتقلت من صيغة حرب الظل إلى صيغة المواجهة المباشرة ما أثار التساؤلات حول طبيعية التصعيد الذي قد تشهده المنطقة خلال الأيام المقبلة.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إيقاف إيران فورا قبل فوات الأوان.

وقال كاتس، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن بلاده "تقود هجوما سياسيا ضد إيران"، مؤكدا على ضرورة فرض عقوبات على برامجها الصاروخية.

وأضاف أنه "أرسل رسائل إلى 32 دولة وتحدث مع العشرات من وزراء الخارجية والشخصيات البارزة حول العالم للمطالبة بفرض عقوبات على مشروع الصواريخ الإيراني وإعلان الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية، كوسيلة لكبح جماح إيران وإضعافها".