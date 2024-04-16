الخارجية اليابانية: كاميكاوا أجرت محادثات هاتفية مع نظيرها الإيراني لضمان سلامة الملاحة

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل لها، أن الخارجية اليابانية، قالت إن الوزيرة كاميكاوا أجرت محادثات هاتفية مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وأكدت القناة أن الوزيرة حثت إيران على ضمان سلامة الملاحة بالمنطقة.

خبير شئون إسرائيلية: واشنطن أعطت الضوء الأخضر لإيران لضرب إسرائيل

جدير بالذكر أن أحمد محاميد، خبير الشئون الإسرائيلية، قال سابقًا إن حكومة بنيامين نتنياهو ليس لديها القرار فيما يخص الرد على هجمات إيران، حيث تشاور الحلفاء دائمًا في مثل هذه المواقف.

وأضاف محاميد، خلال برنامج "منتصف النهار"، المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المجتمع الإسرائيلي يعيش حالة من عدم الاستقرار سواء السياسي أو العسكري.

بغداد خارج دائرة الصراع في المنطقة

وأشار إلى أن مؤتمر بلينكن مع نائب رئيس الوزراء العراقي، يؤكد أن بغداد خارج دائرة الصراع في المنطقة، حيث تحاول الولايات المتحدة السيطرة على دول المنطقة من أجل حماية إسرائيل.

ونوه إلى أن الولايات المتحدة غضّت النظر وأعطت الضوء الأخضر لإيران بشأن الهجوم على إسرائيل للإطاحة ببنيامين نتنياهو، خاصة بعد الخلافات الأخيرة بينه وبين الرئيس الأمريكي جو بايدن.