سعر الدينار الكويتي بالبنوك أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

ننشر سعر الدينار الكويتي، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر، بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 16-4-2024، ليسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 156.65 جنيه للشراء، و157.75 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 156.65 جنيه للشراء، و157.75 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

156.65 جنيه للشراء.

157.75 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

156.65 جنيه للشراء.

157.75 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

152.78 جنيه للشراء.

157.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

152.97 جنيه للشراء.

157.75 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك القاهرة

157.92 جنيه للشراء.

158.01 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الأمريكي

سجلت أسعار الدولار الأمريكي، ارتفاعًا مقابل العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 16-4-2024، ليصل الى أعلى مستوى له في خمسة أشهر، بعد مبيعات التجزئة الأميركية التي فاقت التوقعات، مما أثار مخاوف من تدخل السلطات اليابانية مع تراجع الين إلى أدنى مستوى منذ عام 1990 .

واستقر اليوان بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ نوفمبر خلال التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن فاقت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الصين التوقعات، وهو ما يمثل دفعة لصناع السياسات الذين يحاولون تعزيز الثقة في مواجهة أزمة عقارية طويلة الأمد.

وفي الولايات المتحدة، زادت مبيعات التجزئة بنسبة 0.7 بالمئة الشهر الماضي، مقارنة مع ارتفاع 0.3 بالمئة توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم. وتم تعديل بيانات شهر فبراير أيضا بالرفع لتظهر انتعاش المبيعات 0.9 بالمئة، وهي أكبر زيادة فيما يزيد قليلا عن عام، بدلا من 0.6 بالمئة المعلن عنها سابقا.

وأثارت أحدث البيانات المزيد من التساؤلات حول الموعد الذي قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة، بعد مكاسب قوية في التوظيف في مارس وارتفاع تضخم أسعار المستهلكين.

وضعف الين الياباني في ظل استمرار قوة الدولار والفارق الكبير في أسعار الفائدة بين البلدين، متجاوزا 154 ينا ليهبط إلى مستوى جديد هو الأدنى منذ 34 عاما مقابل الدولار أمس الاثنين. ويترقب المتعاملون أي مؤشرات على تدخل السلطات اليابانية بشراء الين.