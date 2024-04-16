هواوي راعي ماسي للمسابقة الدولية للبرمجة ICPC

تشهد مصر حدثًا فريدًا من نوعه، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تستضيف مصر لأول مرة الدورة السادسة والاربعين والسابعة والأربعين من البطولة الأكبر والأهم في مجال البرمجيات على مستوى العالم "المسابقة الدولية للبرمجة (ICPC)"، التي تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومشاركة شركة هواوي العالمية كراعي ماسي، بمدينة الأقصر في الفترة من 14 إلى 19 أبريل 2024.

تعد "المسابقة الدولية للبرمجة (ICPC)"، أكبر مسابقة برمجة جامعية في العالم، تضم أفضل 300 فريق تم اختيارهم من مجموعة كبيرة تشمل حوالي 40,000 فريق تنافسوا في التصفيات، لتُصبح منصة عالمية مميزة للتنافس بين طلاب الجامعات من جميع أنحاء العالم في مجال البرمجة وحل المسائل المعقدة، حيث تهدف البطولة إلى توفير منصة ممتدة لدعم التدريب على البرمجة عالية المستوى بالإضافة إلى تعزيز الابتكار لدى طلاب الجامعات الذين يُظهرون شغفًا بمجال البرمجة والخوارزميات، فضلاً عن اكتشاف المواهب المتميزة في هذا المجال.

منذ عام 2020، حصلت هواوي العالمية على الرعاية الماسية "للمسابقة الدولية للبرمجة (ICPC)" ، حيث حرصت هواوي خلالها على تنظيم مجموعة من الفعاليات لطلاب الجامعات تشمل معسكرات تدريب ICPC، وتحديات للمهتمين بالبرمجة والخوارزميات، وبطولة ICPC النهائية بالإضافة الى Huawei Tech Talk.

تأتى رعاية هواوي لهذه المسابقة العالمية، ضمن استراتيجية الشركة التي تحرص على توفير منصات ممتدة تضم مستقبل محطات المعلومات والحوسبة والاتصال لدعم التدريب على البرمجة عالية المستوى والابتكار لطلاب الجامعات، حيث تلتزم هواوي بتمكين الجيل القادم من حلّالي المسائل من خلال توفير فرص لهم لاستكشاف المجالات الصعبة التي تعمل على تطوير العلوم والتكنولوجيا ودفع الصناعة لتلبية احتياجات الغد.

كما تعكس استضافة مصر لهذه المسابقة العالمية تفاني الدولة في دعم وتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم لإطلاق العنان لإمكاناتهم الإبداعية وقدراتهم الابتكارية إيمانًا منها بأن الشباب هم نواة المستقبل. كما أنها تُتيح للشباب عبر جميع أنحاء العالم فرصة إبراز إبداعهم ومهاراتهم من خلال تعزيز روح التعاون وتبادل الخبرات بين الشباب من مختلف الدول، مما يُساعد على خلق جيل جديد قادر على تحقيق نمو مستدام وتنمية اقتصادية، تماشياً مع رؤية مصر 2030.

البطولة الدولية للبرمجة (ICPC) تأسست عام 1977، ومقرها الرئيسي في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي مسابقة برمجة جماعية مخصصة لطلاب الجامعات حول العالم، وتعتبر أقدم واعرق مسابقة عالميًا في مجال البرمجة. من خلال هذه المسابقة، تتنافس الفرق الجامعية المكونة من ثلاثة أفراد ومدرب واحد على حل الخوارزميات الحاسوبية باستخدام مهارات برمجية سريعة، مما يعزز روح التعاون والإبداع، بهدف تطوير مهاراتهم وإعدادهم بشكل أفضل للتطوير الوظيفي في المستقبل.