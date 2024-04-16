سيدات يد الأهلي يواجهن دي جي إس بي على برونزية السوبر الإفريقي

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء، مع فريق دي جي إس بي الكونغولي في إطار تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة السوبر الأفريقي.

وتقام المباراة على صالة ميلود هدفي بمدينة وهران، في تمام الواحدة ظهرا ، ويسعى فريق سيدات يد الأهلي للفوز بها، والظهور بشكل مميز لحصد الميدالية البرونزية.

ويضم فريق سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ألينا مولكوفا - ناتاليا ڤاسيلڤسكايا -دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - - أمينة عاطف - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي- آية الله الحسيني- كنزي حاتم - آلاء صابر.

الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي خسر من بترو أتلتيكو الأنجولي، بنتيجة 26-23 في نصف نهائي بطولة السوبر الإفريقي المقامة بالجزائر.

ويلعب الأهلي على الميدالية البرونزية مع دي جي أس بي الكونغولي.

جدير بالذكر أن فريق سيدات يد الأهلي سوف يبدأ منافسات بطولة كأس الكوؤس التي تقام بالجزائر خلال الفترة من 17 -28 أبريل الجاري.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الأولى التي تضم كلا من أول أغسطس (أنجولا) - دي جي إس بي (الكونغو) - الأبيار (الجزائر).

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