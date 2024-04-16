الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة (شاهد)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين هالة الحملاوي ومحمد الشاذلي وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة.

ويشهد شارع رمسيس في الوقت الحالي كثافات مرورية بسيطة مستمرة حتى ميدان العباسية، وبالوصول إلى شارع صلاح سالم سنجد كثافات مرورية نسبية، أما عند كوبري الجلاء تظهر عليه سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، بينما توجد كثافات نسبية أعلى كوبري المطار، التي تختفي تدريجيا بالوصول إلى طريق المطار.

نفق الأزهر

نفق الأزهر يشهد انتظاما في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، كما توجد سيولة مرورية كبيرة على طريق الأوتوستراد أمام القادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، بينما تظهر بعض الكثافات على طريق الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد.

كثافات مرورية في شارع فيصل

وبالانتقال إلى محافظة الجيزة توجد كثافات مرورية في شارع فيصل، كما أن شارع الهرم الرئيسي يشهد تباطؤا كبيرا في حركة السيارات، وبدأت تظهر بعض الكثافات في منطقة مشعل وشارع العشرين وحتى الطالبية.

جدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور، شنت حملات مكبرة لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 10645 مخالفة مرورية متنوعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 494 مخالفة السير بدون تراخيص، و8 دراجات نارية مخالفة، و7051 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و25 مخالفة موقف عشوائى، و(204) مخالفات التحدث في التليفون.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 17 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.



قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشن حملات أمنية مكبرة لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

كما ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما كيلو جرام لمخدر الأستروكس وفرد خرطوش وطلقتين وميزان حساس.

وضبط عاطل، بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته 2700 قرص مخدر لعقاري ترامادول وتامول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

كما امرت جهات التحقيق بالهرم بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل عمه برصاصتين الأولى في الرأس والثانية في الصدر داخل منزل العائلة بمنطقة الطوابق بالهرم ولاذ بالفرار.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أحد المواطنين، بوجود مصاب بطلق ناري بشارع مصطفى رشوان بمنطقة الطوابق فيصل، بسبب خلافات داخل منزل إحدى العائلات.

على الفور انتقل إلى مكان البلاغ رجال المباحث، ووجدوا رجل مسن ملقى وسط بركة من الدماء وبه إصابة عبارة عن رصاصة في الرأس وأخرى في الصدر، أطلقهما نجل شقيقه، عاطل، على عمه بعد نشوب مشاجرة بينهما، بسبب قيام الأخير بالمعيشة في منزل المجني عليه دون رضاه وإثارة المشاكل وسط الأسرة فقرر طرده بالعنوة، ما دفع المتهم للشروع في قتله ثم لاذ بالفرار.