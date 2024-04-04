تعرف على الحالة المرورية بالجيزة

شهدت شوارع والميادين الرئيسية بالجيزة اليوم ،تكدسات متقطعة فى حركة السيارات، وسط انتشار الخدمات المرورية لتحقيق الانسياب المروري .

كما ظهر إستقرار فى الحركة المرورية بشارع السودان في الاتجاهين وميدان الدقى والجيزة وانتظام الحالة المرورية بمحور ٢٦ يوليو في المتجه من المهندسين إلى أكتوبر والاتجاة الآخر.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وتناشد المرور قائدي المركبات الالتزام بالقواعد المرورية والتزام بالحارة المرورية واتباع رجل المرور والالتزام بالسرعة المكررة وربط حزام الأمان وعدم التحدث في المحمول أثناء القيادة حتى لا تتعرض للمخالفات.

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها، فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة،التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

وفى سياق اخر فقد تجردت سيدة من كل مشاعر الانسانية وتلطخت يديها بدماء والدتها، ولم ترحم كبر سنها، واقدمت على إنهاء حياتها بضربات قاتلة بعصا حديدة على رأسها حتى سقطت الأم على الأرض ودماءه تسيل بالمكان.

"بوابة الوفد" انتقلت إلى مسرح الجريمة ببولاق الدكرور ، والتقت بجيران الحاجة "اعتدال" الضحية لمعرفة كواليس تلك الجريمة التى هزت محافظة الجيزة.

وقالت الحاجة فكرية، أن المتهمة تدعي "ولاء" تبلغ من العمر 45 عاما كانت دائمه الإعتداء على والدتها يومياً نسمع أصوات استغاثة تقول "هموت يابنتي ارحميني" كنت أصعد الى الطابق العلوي لمعرفة سبب الصوت اجد مأساة الابنه العاقة تضرب والدتها بطريقة بشعة وعندما احاول الدفاع عنها، كانت تطردني من الشقة ، وتقول "ملكيش دعوة انا عارفة بعمل اي".

واستكملت الحاجة فكرية أنه في يوم الواقعة سمعوا صوت المتهمة وهي تتعدى على والدتها بالضرب كالمعتاد، حدث صوت ارتطام شديد وبعد ذلك اختفى الصوت تماماً ذهبت المتهمة إلى الصلاة فى المسجد وبعد عودتها تخبرهم بأن والدتها توفيت وفاة طبيعية مبررة ذلك: رحت اصلي رجعت لقيتها ضربة نفسها بسبب حالتها النفسية السيئة.

واستكلمت الحديث، المتهمة حاولت أبعاد الشبهه الجنائية واتخذت الإجراءات لاستخراج تصريح دفن وفاة طبيعية حضر أحد الأطباء لمناظرة جثمان والدتها ، لكن تبين له بعد الكشف عليها أن الوفاة ليست طبيعية وعلى الفور أبلغ الأجهزة الأمنية، فجثة السيدة "اعتدال" بها اثار تعذيب وجرح بالرأس يشير إلى أنها كانت تتعرض للعنف ليتم كشف لغز الجريمة أشكر رجال المباحث على مجهودهم وحسبي الله ونعم الوكيل فى القاتله والقصاص سيجعلها عبرة لغيرها.



المتهمة: ماما عصبتني فضربتها ماتت

بررت "الاء" المتهمة أمام جهات التحقيق سبب ارتكابها الجريمة ، بأن والدتها لم تسمع الكلام، فكنت اعاملها بعنف كما أنها تعاني من حالة نفسية سيئة تجعلها تتصرف دون وعي فكنت أفعل ذلك معها لكي تنصع لأوامري.

واضاف : يوم الواقعة فى السابعة صباحاً حدثت مشادة كلامية فقررت التعدي عليها بالضرب كالمعتاد لكن تلك المرة كانت القاضية فضربتها على رأسها،ما أسفر عن وفاتها في الحال ،مرددة "بتعصبني ومش بتسمع الكلام واستريحت منها"،



و باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع المتهمة بالتخلص من والدتها وأمرت النيابة بحبس الابنة المتهمة بقتل والدتها المسنة ببولاق الدكرور، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول ملابسات الواقعة.