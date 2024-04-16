الكرملين: موسكو لا تسجل أي تغيرات في موقف كييف من الرفض الكامل للمفاوضات مع روسيا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن الكرملين أكد أن موسكو لا تسجل أي تغيرات في موقف كييف من الرفض الكامل للمفاوضات مع روسيا، كما رحبت موسكو بموقف بكين المتوازن بشأن حل الأزمة الأوكرانية.

دعوة الرئيس الفرنسي ماكرون لهدنة مع أوكرانيا

وأكدت روسيا أنها ترفض دعوة الرئيس الفرنسي ماكرون لهدنة مع أوكرانيا خلال أولمبياد باريس وتؤكد أن كييف ستستغلها في تجميع صفوفها.

لافروف: الغرب يشن حربًا هجينة ضد روسيا بأيدى أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الغرب يشن حربًا هجينة ضد روسيا بأيدي الأوكرانيين، وذلك وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وتابع، خلال كلمته بالمائدة مستديرة حول الملف الأوكراني عقدها بحضور سفراء أكثر من 70 دولة في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة للخارجية الروسية، نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن عودة القرم إلى الأراضي الروسية كان نتيجة الانقلاب غير الشرعي في أوكرانيا، لافتًا إلى أنه بات التعاون مع النازيين عادة ومقياسًا طبيعيًا لدى الغرب، والآن ينوون إلزام كافة أعضاء "الناتو" بمساعدة أوكرانيا وفقًا لنظام مشدد لتسليح نظام كييف كي يستمر القتال ضد روسيا.

وأشار، إلى أن النازيين في كييف عبروا عن نيتهم باستبدال اللغة الروسية، وأهملوا حقوق سكان القرم ودونباس، ممن اعتبروا الانقلاب في كييف 2014 غير شرعي، فوصف النظام النازي في كييف المدافعين عن الشرعية، ومن اعتبروا ما حدث في 2014 انقلابًا، في القرم ودونباس بالإرهابيين وقاموا بشن الحرب ضدهم.

وشكر لافروف، الدول التي أعربت عن تضامنها ومشاركتها لـ"يوم الحزن" بعد الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي هول"، معلقًا بـ"الإرهاب لا قومية ولا دين له، وهو شر عالمي".