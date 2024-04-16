شواطئ الإسكندرية وجهة المواطنين للهروب من حرارة الجو

شهد طقس محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة حيث تسود أجواء حارة، نهارا مائلة للحرارة خلال ساعات المساء، دون وجود أي فرص لسقوط أمطار.

وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية سجلت المحافظة درجات حرارة بلغت العظمى منها 30 درجة مئوية والصغرى 18 درجة، مع رياح معتدلة نسبيا بلغت سرعتها 28كم/الساعة.يسود طقس حار نهارا مائل للحرارة ليلا، حيث ارتفعت درجات الحرارة بمقدار 5 درجات عن الأمس مع توقعات بأن تزيد معدلات الارتفاع في الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع عدم وجود فرص لسقوط أمطار.

وفى سياق متصل شهدت شواطئ عروس البحر المتوسط اقبال من المواطنين للاستمتاع بمياه البحر عقب اجازة العيد والزحام الدى تسبب فى عدم خروج العديد من الاسر،

كانت قد استعدت الشواطئ لاستقبال الرواد بتجهيز منظومة الإنقاذ ورفع كفاءتها وكذلك صيانة أبراج المراقبة واستكمال عمالة الشاطئ مع استمرار التحذير من نزول البدالات إلى مياه البحر دون ارتداء الرواد سترة الإنقاذ والتشديد على تواجد كافة الغطاسين والمنقذين فى أماكنهم وكذلك الخط العائم والذى يحدد المساحة الآمنة بالشاطئ، مع التأكد من تواجد الكاميرات والتى تستخدم فى مراقبة الشاطئ وجاهزية وحدات الإسعاف.

من جانب اخر اعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، وجود شاطئين بالمجان هما المندرة المجاني بحي المنتزه ثان، وسيد درويش المجاني "الأنفوشي" بمنطقة رأس التين بحي الجمرك.،ووفقا للإدارة يسمح في الشاطئين المشار إليهما بدخول الرواد من كافة المحافظات مجانًا والحصول على شمسية وكرسي واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس مجاناً.

أكد الدكتور محمد عبد الرازق ، رئيس الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية،" للوفد " أن شواطئ الإسكندرية ، شهدت إقبالا كبيرا من الرواد والزائرين للاستمتاع كانت نسب الاشغال فى القطاع الغربي والعجمى 50%.

وأضاف الدكتور عبد الرازق استمرار الحملات التفتيشية على الشواطئ والتصدى لأى مخالفات، وذلك للتأكد من سعر الدخول وحسن معاملة الرواد وعدم فرض الإكراميات وتم التنبيه على ضرورة الحفاظ على نظافه الشواطئ ودورات المياه وتواجد رجال الإنقاذ وضرورة إستخدام اللايف جاكيت.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة و المصايف، على التصدى للظاهرة بكل حزم للاستغلال العمال فى زيادة اسعار التداكر مؤضحا قامت الإدارة بفحص شكوى من أحد المواطنيين خلال ايام العيد يشكو فيها من زياده عدد التذاكر المباعة له عند دخوله شاطى ادوارد الخراط، حيث حصل منه العامل عدد ثمان تذاكر لعدد أربعة أفراد وعند سؤاله للعامل عن زياده عدد التذاكر المباعة له أفاد العامل إن الدخول بتذكرة والكرسي بتذكرة ، حيث قام المواطن بإرسال شكوى علي رسائل صفحة الإدارة الرسميه ،وعلي الفور تم التواصل مع الشاكى، وتحديد موعد بالشاطئ ،وبالفعل تم مقابله الشاكى، ومواجهته مع العامل، وتبين صدق الشكوى واستغلال العامل.

وتم طرد العامل على الفور، وبالتحقيق تبين عدم معرفة المستأجر بالواقعة، لذلك تم التنبيه على المستأجر بمتابعة العاملين وتحذيرهم ، وأن المخالفة القادمة ستكون بغرامه طبقا لنصوص كراسه الشروط .

أسعار دخول أسعار الشواطئ السياحية

كانت قد استعدت محافظة الإسكندرية بمجموعة من الشواطئ الساحرة الممتدة بطول كورنيش الإسكندرية، وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى ، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيه وللشمسية 10 جنيه، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيه فقط

وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه.

يذكر أن هناك 16 شاطئا مغلقا بسبب أعمال مشروع توسعة الكورنيش من المندرة وحتى شاطئ السرايا ، و التحديد جميع شواطى المندرة المجانى والمميز، شواطئ العصافرة المميز، شواطئ ميامى العام والمميز، شواطئ اسحاق حلمى وإيناس حقى و شاطئ السرايا العام.