أسعار الدواجن تواصل الانخفاض بالأسواق والكيلو يسجل 80 جنيهًا

واصلت أسعار الدواجن، في الانخفاض بالأسواق المحلية ومحلات التجزئة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-4-2024، بحوالي 5 جنيهات ليهبط سعر الكيلو من 85 إلى 80 جنيهًا ويصل المستهلكين 90 جنيهًا، في المقابل تراجع سعر الفراخ الساسو 85 حينها مقابل 89 جنيهًا.

ويبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 85 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 75 جنيها، بعدما وصل سعرها إلى 100 جنيه وتصل للمستهلك بسعر 83 جنيهًا.

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 200 جنيه في بعض المحلات، على حسب المنطقة، بعدما وصل سعره إلي 220 جنيهًا منذ أسابيع قليلة.

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و100 جنيه للكيلو، الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و100 جنيها للكيلو، الأجنحة يتراوح سعرها بين 70 و80 جنيها.

و أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية عبد العزيز السيد، ان الشعبة عقدت اجتماع اليوم لتخفيض سعر الدواجن لـ ٨٥ جنيها للكيلو و١٤٠ جنيها سعر كرتونة البيض وسوف يتم وضع آليات لذلك.

وأضاف رئيس الشعبة، أن سعر كيلو الفراخ وصل لاقل من ٨٥ جنيها للكيلو ويختلف من مكان إلى آخر، ووصل سعر الفراخ اخر رمضان الى ٩٣ جنيها وقل الطلب عليها بشكل كبير وبناء عليه بدأ الانخفاض في الأسعار.

أسعار البيض

ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من 155 لـ160 جنيهًا .سعر كرتونة البيض الأبيض 150 جنيهًا، تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 160 جنيها.

وأعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتخفيض أسعار الفراخ بنسبة 10 إلى 15% ليكون السعر تسليم أرض المزرعة حاليا 80 جنيها كما تم التوافق على خفض سعر كرتونة البيض إلي 140 جنيها من مستويات 156 جنيها.

وقال اتحاد الدواجن في بيان سابق، أنه سيتم تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بدءاً من 2 أبريل 2024 وتنفيذ ذلك في الأسواق وذلك بعد الاجتماع بين شركات الإنتاج وممثلي الجهات المعنية.

أما بالنسبة لأسعار البيض فى الأسواق اليوم، سجلت مستويات 154 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 162 جنيها وتصل للمستهلكين وكرتونة البيض الأحمر تسجل 156 جنيها، وتصل للمستهلكين وقد تزيد قليلا بحسب المنطقة.