أسباب قرار البنك المركزي رفع حدود السحب النقدي (شاهد)

كشف أحمد زغلول، المحلل المصرفي، أسباب قرار البنك المركزي رفع حدود السحب النقدي في البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميًا بعدما كانت 150 ألفا.

قرار البنك المركزي والتيسيرات المقدمة

وأرجع “زغلول” في خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب والإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمي برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أسباب قرار البنك المركزي والتيسيرات المقدمة؛ لعاملين مهمين، موضحا أن ارتفاع معدلات التضخم أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه وزيادة الأسعار مما يتطلب رفع حد السحب النقدي للسماح بالشراء والمعاملات التجارية.

سحب الكاش من الفروع وماكينات السحب

ولفت إلى أن العامل الأخر يتمثل في أن بعض المواطنين كانوا يلجؤون إلى حيل بتحويل الأموال إلى شركاءهم لكي يسحبون مبالغ أكبر من الحد الأقصى للسحب، لأنه لم يكن مسموحا غير بـ100 ألف جنيه، مما كان يؤدي لحدوث كثافة داخل البنوك؛ لذلك جاء القرار لكي يسهل سحب الكاش من الفروع وماكينات السحب.

جدير بالذكر أن الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أكد أمس أن البنك المركزي المصري قرر زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي «الكاش» من فروع البنوك، كما تقرر أيضا رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إنه وفقا لقرار المركز فتقرر زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلًا من 150 ألف جنيه، ومن ماكينات الصراف الآلي «ATM»، ليصبح 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه.

وتابع: هناك العديد من المزايا حول قرار البنك المركزي، وهي بمثابة تشجيع للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكمل: لا توجد إخصائية مجمعة حول تنازل المصريين عن الدولار بعد تحرير صرف الدولار، ووفقا للبيانات المعلنة عن تنازل المصريين عن الدولار تصل إلى 11 مليار جنيه.

وأوضح هاني أبو الفتوح، أن الأوضاع الراهنة في المنطقة قد يكون هناك تأثير على الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أن هناك إقبال من المواطنين على التنازل الدولار داخل البنوك، مردفا: «سعر الدولار في البنوك النهاردة 48 جنيه، وفي السوق الموازية يصل إلى 51 جنيها»