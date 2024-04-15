البنك المركزي الصيني يضخ 282 مليون دولار سيولة في النظام المصرفي

ضخ بنك الشعب الصيني ( البنك المركزي الصيني ) سيولة في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية وتسهيلات الإقراض متوسطة الأجل اليوم الاثنين.

البنك المركزي الصيني

وأجرى بنك الشعب الصيني ( البنك المركزي الصيني ) عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة ملياري يوان (حوالي 281.77 مليون دولار) لأجل سبعة أيام وبسعر فائدة 1.8%.

كما تم ضخ ما مجموعه 100 مليار يوان في السوق عبر تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل، والتي سيحين أجل استحقاقها بعد عام واحد وبسعر فائدة يبلغ 2.5% .

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي لتلبية احتياجات المؤسسات المالية بشكل كامل.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وتم طرح أداة تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل في عام 2014 لمساعدة البنوك التجارية والسياساتية في الحفاظ على السيولة من خلال السماح لها بالاقتراض من البنك المركزي باستخدام الأوراق المالية كضمان.

المركزي الصيني يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير

المركزي الصيني

أبقى البنك المركزي الصيني على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير كما كان متوقعا عند مستوى نحو 2.5%.

وارتفعت أسعار المستهلكين فى الصين عند نسبة 0.1% على أساس سنوي في مارس، مقابل نحو 0.7% في فبراير، وهو ما جاء دون التوقعات.

ومن المقرر أن تنشر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ومؤشرات النشاط الاقتصادي يوم غد، بما في ذلك مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي.

يذكر أن اليوان الصيني خسر بما يصل الى نحو 1.9% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية العام، بفعل عائداته المنخفضة نسبيا مقابل العملات الأخرى، وتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الخارج من أسواق الأسهم.

تراجع نشاط أسواق رأس المال في الصين إلى أدنى مستوياته منذ عقود

تراجع النشاط في أسواق رأس المال الصينية في 2024 إلى أدنى مستوياته منذ عدة عقود حيث جمعت الشركات الصينية 6.4 مليار دولار فقط من الاكتتابات العامة الأولية في الأسواق المحلية، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، وفقا لبيانات شركة Dealogic.

وجمعت الشركات فى الصين من الأسواق الخارجية، بما في ذلك هونغ كونغ، أموالا بقيمة 1.6 مليار دولار فقط، وهو أدنى مستوى منذ عام 2003.

وسجلت عمليات الاندماج والاستحواذ في الصين 2.5 مليار دولار فقط، وهو أقل مبلغ مسجل منذ عام 2005.

وفي أسواق السندات الدولية، أصدرت الشركات والبنوك والمقترضون الحكوميون الصينيون سندات بقيمة إجمالية بلغت 26 مليار دولار في 2024، وهو ما يزيد قليلاً عن مبلغ وقدره 24 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ولكن بخلاف ذلك ، يعتبر الأدنى منذ عام 2016.