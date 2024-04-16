شعبة الذهب تكشف مخاطر السوق الموازي على المستهلك

كشف هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية، مفهوم ومزايا الكاش باك بالذهب، ومخاطر سوق الذهب الموازي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ميلاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود والإعلامي أحمد دياب، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم الثلاثاء، إن الكاش باك تقدم ميزة للمستهلك حال شراء سبائك ذهب مغلفة من الشركات المتعددة في السوق المصري، موضحا أن الكاش باك تعتمد على أن المستهلك يسترد جزء من المصنعية أثناء الشراء.

سوق الذهب الموازي

فيما يتعلق بسوق الذهب الموازي على مواقع التواصل الاجتماعي، لفت هاني ميلاد، إلى أن الشعبة حذرت من بيع وشراء الذهب عبر المواقع التي تحمل مخاطر للمستهلك.

مخاطر سوق الذهب عبر مواقع التواصل

وأضاف رئيس الشعبة العامة للذهب، أن من مخاطر سوق الذهب عبر مواقع التواصل، عرض المشغولات الذهبية للبيع والشراء دون مصنعية، موضحا أن من غير المنطقي بيع الذهب جديدا ومصنوعا بإتقان وحرفية دون مصنعية.

وتابع أن عرض الذهب دون مصنعية، إما أن يكون التاجر يبيع الذهب القديم والمستعمل، أو أن الذهب غير مطابق للمواصفات وغير مدموغ في مصلحة الدمغة فضلا عن أن المستهلك يعرض نفسه للغش عبر مواقع التواصل.

يذكر أن رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية كشف خلال اليومين الماضيين عن ارتفاع الطلب علي المشغولات الذهبية بالأسواق المحلية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم بمناسبة الأعياد في مقابل استقرار نسبي في الطلب علي السبائك و الجنيهات الذهبية كوعاء ادخاري.

وأوضح خلال التقرير الذي تم نشره على الموقع الرسمي شعبة الذهب والمجوهرات، أن استقرار اسعار الصرف وتوافر السيولة الدولارية كان له أثرا مباشرا علي استقرار أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع تحركات طفيفة استجابة للارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأسواق العالمية .

يشار إلى أن أسعار الذهب لا زالت في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، متأثرة بالصراعات العالمية والإقليمية بجانب ارتفاع سعر الدولار.

وارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024، بالأسواق المصرية ومحال الصاغة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار "21" وهو الأكثر انتشارًا ومبيعًا 3280 جنيهًا وذلك بدون المصنعية.

سعر الذهب اليوم 16-4-2024

ووفقا لآخر تحديث لموقع شعبة الذهب والمجوهرات نرصد سعر الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب صباح اليوم كالتالي:

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3748

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3280

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2811

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2192

وسجل سعر الجنيه الذهبي 26240 للشراء

وجاءت سعر الأوقية 2387 دولار.