ارتفاع أسعار الذهب في مستهل التعاملات الصباحية.. تعرف عليها

ارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024، بالأسواق المصرية ومحال الصاغة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار "21" وهو الأكثر انتشارًا ومبيعًا 3280 جنيهًا وذلك بدون المصنعية.

سعر الذهب اليوم 16-4-2024

ووفقا لآخر تحديث لموقع شعبة الذهب والمجوهرات نرصد سعر الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب صباح اليوم كالتالي:

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3748

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3280

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2811

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2192

وسجل سعر الجنيه الذهبي 26240 للشراء

وجاءت سعر الأوقية 2387 دولار.

يذكر أن هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب و المجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية كشف خلال اليومين الماضيين عن ارتفاع الطلب علي المشغولات الذهبية بالأسواق المحلية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم بمناسبة الأعياد في مقابل استقرار نسبي في الطلب علي السبائك و الجنيهات الذهبية كوعاء ادخاري .

وأوضح خلال التقرير الذي تم نشره على الموقع الرسمي شعبة الذهب والمجوهرات، أن استقرار اسعار الصرف وتوافر السيولة الدولارية كان له أثرا مباشرا علي استقرار أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع تحركات طفيفة استجابة للارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأسواق العالمية .

يشار إلى أن أسعار الذهب لا زالت في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، متأثرة بالصراعات العالمية والإقليمية بجانب ارتفاع سعر الدولار.