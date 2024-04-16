رئيس جامعة القاهرة يبحث التعاون مع جامعات ساكسونيا الألمانية

بحث الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، سبل التعاون مع الجامعات في مقاطعة ساكسونيا الألمانية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع وزارة التعليم العالي مع جورج أندرياس وزير الدولة للعلوم والسياحة والثقافة لمقاطعة ساكسونيا الألمانية والوفد المرافق له، بدعوة من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وعقد اجتماع التعليم العالي مع وزير الدولة للعلوم والسياحة والثقافة لمقاطعة ساكسونيا الألمانية بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية.

وتناول الاجتماع سبل التعاون بين الجامعات المصرية والجامعات في مقاطعة ساكسونيا الألمانية، في مجالات التعليم الفني والتعليم العالي بقطاعاته المختلفة.

تطور جامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة مع وزير ساكسونيا الألمانية للعلوم

واستعرض الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تاريخ جامعة القاهرة وكلياتها وبرامجها الدراسية في مرحلتي الليسانس والبكالوريوس.

ونوه رئيس جامعة القاهرة بالتطور الكبير الذي حدث في الجامعة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بالبحث العلمي والتنمية واستحداث البرامج الدراسية وتطوير اللوائح ونظم الدراسة.

وعرض رئيس جامعة القاهرة الطفرة غير المسبوقة للجامعة في التصنيفات الدولية، وما أعلنه التصنيف الأجنبي QS مؤخرًا من دخول 6 تخصصات بالجامعة ضمن أفضل 100 على مستوى العالم، وتخصص في أفضل 40 جامعة عالمية.

وحسب التصنيف الإنجليزي، شهدت جامعة القاهرة تطورًا كبيرًا خلال 4 سنوات بنسبة 50 في المائة بعد أن ارتفع من 21 تخصصًا فرعيًا بعام 2021 إلى 31 تخصصًا بعام 2024 من بينها 6 تخصصات ضمن أول 100 جامعة عالمية و16 تخصصًا ضمن أول 200 عالميا، و28 تخصصًا ضمن أفضل 300 عالميًا، و31 تخصصًا ضمن أفضل 400 عالميا.

وقفزت جامعة القاهرة في التطور العام في سنة واحدة 184 مركزًا بنسبة تطور 33% عن العام السابق حيث جاء ترتيبها الكلي في المركز 371 عالميًا بينما كان ترتيبها في الفئة من 551 الى 560.

ورحب رئيس جامعة القاهرة بالتعاون مع الجامعات الألمانية في مختلف التخصصات والمراحل التعليمية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم.

ونوه رئيس جامعة القاهرة بالتعاون الفعلي مع الجامعات الألمانية، مشيرا إلى التعاون مع عدد كبير من الجامعات الألمانية، مثل: جامعة برلين الحرة وجامعة ماربورج وهايدلبرج وكولون وكاسل وكوتبس في الدرجات العلمية المشتركة أو في برامج إيراسموس للتبادل الأكاديمي أو في البحوث العلمية.