إنجازات جامعة القاهرة غير مسبوقة في عهد السيسي

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن أن إنجازات جامعة القاهرة غير مسبوقة على المستوى الدولي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة وضعت نصب أعينها تكليف الرئيس السيسي، منذ زيارته للجامعة في عام 2018، بضرورة تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية العالمية.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى أن الجامعة أصبحت تزاحم كبرى الجامعات العالمية في 31 تخصصًا حسب التصنيف الإنجليزي (QS) للتخصصات لعام 2024، وقفزت جامعة القاهرة مؤخرًا 184 مركزًا بنسبة تطور 33 % عن العام السابق.

ونوه رئيس جامعة القاهرة بأن الجامعة أثبتت نجاحها في كل التصنيفات العالمية بمختلف معاييرها نتيجة تطبيق الأسس العلمية السليمة والتوجه نحو العالمية.

تطور جامعة القاهرة على المستوى العالمي

وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن سعادته لما وصلت إليه الجامعة من تطور على المستوى العالمي والانفتاح على الجامعات العالمية المرموقة لتقليل الفجوة المعرفية من حيث تطور المناهج الدراسية والبحوث العلمية التطبيقية المتطورة، مما ساهم في نقل تصنيف جامعة القاهرة من الجيل الأول والثاني إلى الجيل الثالث والرابع والدخول إلى الجيل الخامس في فترة زمنية قياسية لتلاحق التطور العالمي.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على أنه رغم الإمكانيات المادية مقارنة ببعض الجامعات الأمريكية والأوروبية وحتى الخليجية والآسيوية لكن الجامعة استطاعت استغلال كل إمكانياتها البشرية والمادية الاستغلال الأمثل وهو ما وضع جامعة القاهرة في مكانة دولية تسبق الكثير من الجامعات المرموقة وذات الإمكانيات المادية الكبيرة في جميع التصنيفات الدولية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن الجامعة نجحت في تحفيز النشر العلمي في المجلات العلمية ذات التصنيف الأول وتعزيز الشراكات الدولية مع كثير من الجامعات أصحاب التخصصات المميزة.

ونبه رئيس جامعة القاهرة بزيادة الميزانيات المرصودة للبحث العلمي، ودعم المجلات العلمية بالجامعة بالشراكة مع مؤسسات النشر الدولية، وطفرة غير مسبوقة في نوعية الأبحاث العلمية التطبيقية.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى دخول الجامعة في تخصص من العلوم الاجتماعية في أفضل 40 جامعة عالمية وستة تخصصات رئيسية من بين أفضل 100 جامعة على مستوى العالم وفقًا للتصنيف الإنجليزي الأهم والأشهر QS للتخصصات.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن عدد التخصصات الفرعية التي يظهر للجامعة ترتيب محدد فيها خلال 4 سنوات فقط زاد بنسبة 50% من 21 تخصص فرعي فقط بعام 2021 إلى 31 تخصص بعام 2024، وأصبح لجامعة القاهرة 6 تخصصات ضمن أول 100 جامعة عالمية و16 تخصص ضمن أول 200 جامعة عالميًا، و28 تخصصًا ضمن أفضل 300 عالميًا، و31 تخصصًا ضمن أفضل 400 عالميًا.

وأوضح الدكتور الخشت، أنه وفقًا للأرقام والمؤشرات الدولية استطاعت جامعة القاهرة القفز خطوات كبيرة في تصنيفها منذ توجيه الرئيس السيسي، وبفارق كبير عن الجامعات الأخرى ليس فقط في التخصصات الرئيسية بل ظهر لجامعة القاهرة ترتيب محدد في 31 تخصص فرعي، مشيرًا إلى أن التخصصات الست المصنفة بجامعة القاهرة ضمن أفضل 100 جامعة بالعالم هي: تخصص إدارة المكتبات والمعلومات في الترتيب 38 عالميًا، وتخصص العلوم البيطرية في الترتيب 51-70 عالميًا، وتخصص الصيدلة وعلم الأدوية في الترتيب 64 عالميًا، وتخصص طب الأسنان في الترتيب 51-100 عالميًا، وتخصص دراسات التنمية في الترتيب 51-100 عالميًا، وتخصص هندسة البترول في الترتيب 51-100 عالميًا.

كما جاء قطاع تخصصات الهندسة والتكنولوجيا 149 عالميًا، وقطاع علوم الحياة والطب 192 عالميًا، واحتل تخصص العلوم الطبيعية المرتبة 275 عالميًا، وتخصص العلوم الاجتماعية والإدارية في المرتبة 227 عالميًا، وقطاع تخصصات الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة القاهرة في المرتبة 251 عالميًا.

