موعد الانتهاء من مشروع إسكان جامعة القاهرة في 6 أكتوبر

كشف الدكتور مجدي عمر المتحدث الإعلامي وأمين لجنة الإسكان في جامعة القاهرة، عن موعد الانتهاء من مدينة إسكان الجامعة في مدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح متحدث لجنة الإسكان أن مدينة إسكان جامعة القاهرة هي أكبر مشروع سكني في تاريخ جامعة القاهرة والجامعات المصرية.

وأكد عمر أن شركة وادي النيل المنفذة لمشروع مدينة إسكان جامعة القاهرة وعدت بالانتهاء من جميع الأعمال في 30 سبتمبر 2024 وفق جدول زمني محدد ومعتمد.

محتويات مدينة إسكان جامعة القاهرة

وتقام مدينة إسكان جامعة القاهرة على مساحة نحو 175 فدان طبقاً للمخطط العام المعتمد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويتكون مشروع مدينة إسكان جامعة القاهرة من 5 مجاورات تشمل المجاورة A على 7 بلوك و95 عمارة، والمجاورة B بها 7 بلوك و85 عمارة، والمجاورة C بها 9 بلوكات و111 عمارة، والمجاورة D بها 6 بلوك و74 عمارة، المجاورة E بها 6 بلوك و60 عمارة، بإجمالي 425 عمارة ووحدات سكنية حوالي خمسة الاف وحدة سكنية.

ويحتوي مشروع مدينة إسكان جامعة القاهرة الكبير على العديد من المراكز الخدمية المتكاملة من: مولات، وخدمات، ومدارس، ومساجد، ومستشفى، وملاعب، وحضانات، وغيرها.

ويقوم على تنفيذ المدينة السكانية شركة وادي النيل والتي تقوم بعدد من المشروعات القومية الكبرى في مصر ، بالاضافة الى مجموعة من أكبر الجهات العاملة في مصر وخارجها نظرا لضخامة المشروع.

وعلى الرغم من سنوات جائحة كورونا التي أدت إلى إغلاقات في العالم كله، فقد استمر العمل لكن لا شك ان نسبة الإنجاز تأثرت بحالة الإغلاق التي تسببت فيها جائحة كورونا مثل كل المشروعات في جميع أنحاء العالم خاصة مع توقف ثم تباطؤ سلاسل الإمداد العالمية، وتأثر حركة الاستيراد للعديد من المكونات وارتفاع الاسعار العالمية.

ونجحت لجنة الاسكان برئاسة الدكتور علي عبد الرحمن رئيس جامعة القاهرة ومحافظ الجيزة الأسبق، ومعه مجموعة من أبرز القيادات في الحفاظ على التوازن المالي والفني والإداري للمشروع واستمراره، على الرغم من توقف مشروعات تكافلية أخرى تماما في أماكن أخرى، ما يعد إنجازا كبيرا للجنة الإسكان مقارنة بالمشروعات الاخرى النظيرة.

واستفادت لجنة الإسكان المتميز من عناصر تمويل تكميلية شملت طرح وحدات غير مخصصة للأعضاء وحصة عائد تسويق وحدات خدمية، ورغم ارتفاع اسعار مواد البناء واسعار العمالة والتوريد بنسبة كبيرة فانه لم ينعكس ذلك على زيادة مناظرة لمساهمات الاعضاء المالية المطلوبة لسداد حصة كل عضو في تكلفة المشروع.

موقف تنفيذ مدينة إسكان جامعة القاهرة

وقام جهاز مدينة 6 أكتوبر بعد معاينة الموقف التنفيذي على الطبيعة بتقييم نسبة الأعمال المنفذة رسميا بالمشروع بنحو 96.5 في المائة (نسبة إنجاز المشروع).



وتواصل الآن شركة وادي النيل الانتهاء من باقي الاعمال بعد تسلمها من لجنة الاسكان آخر دفعة 172 مليون جنيه.



وبلغت نسبة الإنجاز حتى الآن 98 في المائة في الأعمال الاعتيادية والتي تشمل أعمال إنشاء العمارات من حيث الخرسانات والمبانى والبياض الخارجي وتشطيب الواجهات وتشطيب المداخل والسلالم الرخام.



وتم تركيب معظم الأعمال الصحية الداخلية التي تشمل أعمال الصرف الصحى وشبكة المياه الداخلية للعمارات وأعمال الخزانات العلوية للعمارات وتركيب عدادات مياه لكل مدخل مياه للعمارة والتي تم التعاقد على تركيبها مع شركة المياه.



وتشمل الأعمال الكهربائية الداخلية: أعمال صواعد الكهرباء للوحدات السكنية وكذلك لوحات الكهربائية الداخلية لكل عمارة وإنارة السلالم والبدرومات وكابلات كهرباء المصعد، وتم تركيب عدد 89 عماره حتي تاريخه، وتواصل شركة وادي النيل العمل لإنجاز الباقي.



اما أعمال الكهرباء الخارجية، فتشمل هذه الأعمال جزءين : أعمال كابلات الضغط المتوسط والمنخفض وغرف المحولات، ونسبة الإنجاز لهذه الأعمال 100% وقامت شركة الكهرباء بالمعاينة والموافقة على أعمال المحولات، كما تم تركيب 633 عمود إنارة وسبعة لوحات إنارة شوارع وتم تركيب وتوصيل لوحة إنارة شوارع بعدد 95 عمود بالمجاورة D وجاري الاستكمال طبقاً لتقدم أعمال اللاند سكيب ونسبة الإنجاز لهذه الاعمال 90% •



وأفادت وزارة الإسكان أن وزارة الكهرباء لم تنته بعد من إنشاء محطة كهرباء التوسعات الشمالية وسوف تنتهي منها آخر هذا العام، وأن دخول كامل القدرة الكهربائية للمشروع( 14,148 ميجا فولت) متوقفة علي ذلك، وليس للجنة الإسكان أو الجهاز الإداري للمشروع أي إرادة في هذا الشأن .

وطبقا لما أفاد به المختصون، جار التواصل وتطبيق جميع اشتراطات اعمال المطابقة الفنية لقيام شركة الكهرباء بضخ جزء من القدرة الكهربائية قدرها ( 1,3 ميجا فولت) والتي سيمكن من خلالها توصيل الكهرباء لعدد 50 عمارة وسيتم الفتح تباعاً بعد ذلك، ومن المعلوم أن لجنة الاسكان قد سددت جميع الرسوم المقررة لشركات تغذية المشروع بالكهرباء والمياه والغاز والاتصالات.



وفيما يتعلق بالأعمال الصحية الخارجية (شبكة الصرف الصحى الخارجية التي تنفذها شركة وادي النيل) وتشمل أعمال غرف ومطابق الصرف الصحى للموقع العام لجميع العمارات فإن نسبة الإنجاز لهذه الأعمال 99%. ولكن عمل خط الصرف الصحي متوقف علي انتهاء جهاز مدينة 6 أكتوبر من تنفيذ محطة الصرف الخاصة بالمنطقة و تنفيذ وصلة الصرف الصحى الرئيسية تحت القطار السريع وخط سوميد للبترول. وقامت لجنة الإسكان بعمل خط صرف صحي بديل مؤقت يشمل خط طرد وطلمبات غاطسة للصرف الصحى مما يتيح لجميع العمارات استخدام شبكة الصرف الصحى.

وتصل نسبة الإنجاز إلى 99% في أعمال شبكة المياه الرئيسية للموقع العام في مدينة إسكان جامعة القاهرة، وتشمل أعمال شبكة المياه الرئيسية والفرعية للموقع العام والعمارات، وتم توصيل الشبكة على مصدر عمومى للمياة وجاري التوصيل على خزان أرضي للمياة لوجود مصدر مياه احتياطي.



كما تصل نسبة الإنجاز إلى 99% في أعمال شبكة المياه للري للموقع العام وتشمل أعمال شبكة مواسير لخدمة المناطق الخضراء بالمشروع وجاري توصيل الشبكة على خزان أرضي لمياه الري.



وتصل نسبة الإنجاز إلى 90 % في أعمال المصاعد وتشمل توريد وتركيب عدد 425 مصعد بعدد مصعد لكل عمارة، وتم الانتهاء من توريد وتركيب كافة دلائل الحركة والأبواب والماكينات والشاسيهات لجميع العمارات. أما بالنسبة للكبائن فتم الإنتهاء من توريد وتركيب عدد 300 كابينة في عمارات مجاورة A,B,D . وجاري العمل في مجاورة C ,E.



وفيما يتعلق بأعمال اللاند سكيب والطرق الداخلية والخارجية وأماكن إنتظار السيارات والأرصفة، تم الانتهاء من تنفيذ الأسوار والبوابات بكامل المشروع.

كما تم الانتهاء من تنفيذ الطرق والأرصفة وأماكن إنتظار السيارات حول مجاورات A,B,D وكذلك نصف أعمال مجاورة C . وجاري العمل للانتهاء من النصف الاخر لمجاورة C وأعمال مجاورة E.



أما أعمال شبكة الغاز الطبيعى التي تنفذها شركة الغاز الطبيعى، فقد تم تنفيذ جميع أعمال الشبكة لجميع المجاورات A,B,C,D وسيتم العمل بالتوصيل الي مجاورة E بعد انتهاء أعمال اللاند سكيب.

كما تم تنفيذ أعمال شبكة الاتصالات لجميع المجاورات A,B,C,D وسيتم الانتهاء من المجاورة E بعد انتهاء تنفيذ أعمال الطرق.

وأكدت لجنة الاسكان برئاسة الدكتور علي عبد الرحمن أنه جاري التنسيق والمتابعة اليومية من لجنة الاسكان والجهاز الإداري للمشروع مع جميع الوزارات والهيئات والإدارات المختصة بتوصيل مرافق دائمة للمشروع وهي على سبيل المثال وليس الحصر: جهاز مدينة 6 أكتوبر، ومرفق مياه مدينة 6 أكتوبر، ومرفق شركة الكهرباء بمدينة 6 أكتوبر، وشركة كهرباء جنوب القاهرة، والحماية المدنية بمدينة 6 أكتوبر.

ونوهت لجنة الإسكان بأنه طبقا لما وعدت به شركة وادي النيل رسميا فان الانتهاء من جميع الأعمال سوف يكون في 30 سبتمبر من العام الجاري 2024 وفق جدول زمني محدد ومعتمد رسميا من شركة وادي النيل .. وفي هذا التاريخ ينتهي هذا الانجاز الضخم الذي يشمل مدينة اسكانية كاملة ومتكاملة تحتوي على 450 عمارة وخمسة آلاف شقة وجميع المراكز الخدمية المتكاملة.