ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام باريس

يبحث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن تحقيق الفوز على باريس سان جيرمان في مواجهة الإياب بالدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.



وكان برشلونة قد نجح في تحقيق الفوز خلال مواجهة الذهاب بنتيجة 3/2.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع:جواو كانسيلو - رونالد أراخو - كوبارسي - جول كوندي.

خط الوسط: جوندوجان - فيرمان لوبيز - فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: لامين يامال - ليفاندوفسكي - جواو فيليكس

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان القنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مواجهة برشلونة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة عبر إحدى قنواتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل المباراة المرتقبة بتعليق حسن العيدروس.

