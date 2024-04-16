درجات الحرارة اليوم ببعض المدن والمحافظات.. تصل 35 في بعض المناطق

درجات الحرارة اليوم..تسجل القاهرة اليوم درجة حرارة تصل لـ 31 درجة، وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل تشهد البلاد طقسا حارا نهارًا مائلا للبرودة في الصباح الباكر وليلًا.

وحذرت الهيئة من الشبورة المائية وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات.

درجات الحرارة 16-4-2024

ونرصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم بعدد من المدن والمحافظات



درجة الحرارة في القاهرة .. 19 و 31

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 18 و 30

درجة الحرارة في بنها .. 19 و 30

درجة الحرارة في وادى النطرون .. 19 و 32

درجة الحرارة في المنصورة .. 18 و 30

درجة الحرارة في طنطا .. 18 و 30

درجة الحرارة في دمياط .. 17 و 26

درجة الحرارة في بورسعيد .. 18 و 25

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 18 و 31

درجة الحرارة في السويس .. 17 و 31

درجة الحرارة في العريش .. 17 و 27

درجة الحرارة في رفح .. 16 و 26

درجة الحرارة في رأس سدر .. 18 و 30

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 12 و 25

درجة الحرارة في الطور .. 21 و 29

درجة الحرارة في طابا .. 20 و 31

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 22 و 32

درجة الحرارة في العلمين .. 17 و 29

درجة الحرارة في مطروح .. 17 و 28

درجة الحرارة في السلوم .. 15 و 28

درجة الحرارة في سيوة .. 16 و 33

درجة الحرارة في الغردقة .. 21 و 31

درجة الحرارة في مرسى علم .. 21 و 31

درجة الحرارة في الفيوم .. 15 و 30

درجة الحرارة في بنى سويف .. 15 و 31

درجة الحرارة في المنيا .. 15 و 32

درجة الحرارة في أسيوط .. 16 و 32

درجة الحرارة في سوهاج .. 17 و 32

درجة الحرارة في قنا .. 19 و 35

درجة الحرارة في الأقصر .. 19 و 35

درجة الحرارة في أسوان .. 20 و 35

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 20 و 34

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 19 و 34

درجة الحرارة في شلاتين .. 20 و 31

درجة الحرارة في حلايب .. 22 و 28

درجة الحرارة في أبو رماد .. 21 و 30

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 21 و 29