زراعة الغربية توفر الأرز بـ 30جنيهًا للكيلو بمنافذها

والإدارات الزراعية بمراكز المحافظة.

وأوضح " أبوشادى"، بأن المرحلة الحالية تتطلب التعاون بين مديرية الزراعة والتموين والطب البيطري وكافة الفئات والقطاعات، لدعم وتوفير كافة المواد والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

لافتًا إلى أنه تم اليوم توفير الارز وبيعه بمنافذ مديرية الزراعة بالغربية.

وأضاف، يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة، بضرورة تخفيف الأعباء على المواطن البسيط من خلال التعاون مع كافة أجهزة الدولة والتجار وجمعيات التجار المستوردين والمصدرين، والعمل على خفض الأسعار ، ومن أجل إشعار المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية.

وذلك تزامناً مع دخول شهر رمضان المبارك اعادة الله علينا بالخير واليمن والبركات.