تناول الأرز الأبيض يزيد من ضغط الدم.. طبيبة قلب تكشف التفاصيل

ارتفاع ضغط الدم مشكلة بالنسبة للأشخاص الذين يستهلكون الأرز الأبيض بانتظام.

ذكرت طبيبة القلب آنا كورينيفيتش أن الاستهلاك المتكرر للأرز الأبيض يمكن أن يزيد من ضغط الدم، موضحة أن زعزعة استقرار ضغط الدم يرتبط بزيادة لزوجة الدم، بدوره، يثخن بسبب زيادة مستويات الجلوكوز.

وأشارت كورينيفيتش إلى أن الأرز الأبيض منتج غني بالكربوهيدرات المكررة وله مؤشر جلايسيمي مرتفع. مثل الحلويات والمخبوزات، يثير الأرز الأبيض تقلبات حادة في تركيزات السكر في الدم، وإذا ظلت مستوياته مرتفعة في كثير من الأحيان، فإن ذلك يؤدي إلى سماكة الدم وزيادة الضغط على جدران الأوعية الدموية.

وأضافت آنا كورينيفيتش أنه بالإضافة إلى الخطر المحتمل لارتفاع ضغط الدم، فإن تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات المكررة يزيد من قابلية الأشخاص للإصابة بمرض السكري.

ونصحت الطبيبة بتناول الأرز البني بدلًا من الأرز الأبيض، فهو مفيدة للصحة بشكل عام، خاصة لمرضي ارتفاع ضغط الدم.