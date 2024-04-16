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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسين لبيب: هذا رأيي في إبراهيم نور الدين.. ومباراة القمة درس

إبراهيم نورالدين
إبراهيم نورالدين

أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك أن إبراهيم نور الدين، حكم مباراة القمة أمام الأهلي جانبه الصواب في بعض القرارات.

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وكان نادي الزمالك قد تغلب على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، على إستاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الممتاز.
وقال حسين لبيب في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كمشجع الحكم بالنسبة لي جانبه الصواب في أكثر من موقف".
وأضاف: "لاعبي الزمالك كان لديهم الإصرار، ولم يتم تشتيت أذهانهم بعد قرارات الحكام، ونحن لا ننظر لأي شيء سوى تحقيق الفوز في المباراة".
وتابع: "مباراة القمة درس للجميع ولجماهير الزمالك وهو أننا قادرين على الفوز، وأنا سعيد بإصرار اللاعبين في مباراة الأهلي".
وأتم حسين لبيب تصريحاته قائلًا: "أسلوب مجلس إدارة الزمالك هو زرع مفهوم عائلة الزمالك لدى الجميع، أنا كمسئول مثلي مثل أي مشجع".

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