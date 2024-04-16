"معلم في الخير" مبادرة لتشجيع المراجعات النهائية

أعلنت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر إعادة تفعيل مبادرة "معلمٌ في الخير" لتشجيع المراجعات النهائية قبل امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024.

وتهدف المبادرة لحث المعلمين لتنظيم المراجعات الدورية قبيل امتحانات طلاب الشهادات الإعدادية والثانوية العامة.

مواجهة ارتفاع أسعار المراجعات النهائية

وقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر إنه في ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها الأسر وارتفاع تكاليف المعيشة وكذلك ارتفاع أسعار المراجعات النهائية في الدروس الخصوصية يمكن للمعلم المساهمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في عمل بث مباشر لشرح المواد والإجابة على اسئلة الطلاب في التعليقات.



وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر أنه يمكن الاستعانة بتطبيق زووم والذي من السهل تحميله وعمل حلقات تدريسية مجانية لشرح المادة الدراسية ومراجعتها وذلك لايف للتواصل والاستماع للطلاب والرد علي استفساراتهم أو توفير ملازم مجانية.

ولفتت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر إلى أن المبادرة لا تهدف إلى حث المعلمين علي الشرح فقط وإنما توفير الدعم المعنوي للطلاب لتخطي فترة الامتحانات العصيبة خصوصًا طلاب الثانوية العامة



وتابعت مؤسس ائتلاف أولياء امور مصر:" نحن جميعا نعتز بالمعلمين والمعلمات ونقدر ما يبذلونه من مجهود متميز مع الطلاب، و هذه المبادرة فرصة لكل معلم لممارسة الخدمة المجتمعية".

ووجهت "الحزاوي" الشكر للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي تكليفه مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بتنظيم وتنفيذ مراجعات نهائية مجانية لطلاب وطالبات الصفين الثالث الاعدادي والثالث الثانوي ويكون ذلك من خلال فريق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة وأن يتم ذلك في بيئة مناسبة وداعمة لإنجاح المراجعات.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدر الكتاب الدوري رقم 13 بتاريخ 15 أبريل 2024 لتنظيم المراجعات النهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم استمرار الجهود لدعم وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة لأبنائنا الطلاب.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن ذلك انطلاقًا من مسئولية الوزارة الأصيلة في التمكين العادل لجميع الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بجميع مستوياتها والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.

ووجه وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعليم العام وتحديد المقار التي تصلح للمراجعات من حيث القدرة الاستيعابية والملاءمة الجغرافية، وتهيئتها بالتجهيزات المطلوبة، بحد أقصى ثلاثة مقار في كل إدارة تعليمية.