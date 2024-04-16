إبراهيم نور الدين: لم أحسم قرار اعتزالي التحكيم حتى الآن

أكد إبراهيم نور الدين الحكم الدولي الذي أدار مباراة القمة بين الأهلي والزمالك أنه يشعر بالرضا عن إدارة مباراة القطبين في مباراة اليوم.

وقال إبراهيم نور الدين الحكم الدولي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" لم احسم قرار اعتزالي التحكيم حتى الأن بعد إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز".

وتابع :" رغم كل ما قيل عني قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلا أن أنا الحكم رقم 1 في القائمة الدولية بشهادة الجميع ".