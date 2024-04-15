تسلا توقف تسليمات Cybertruck لتأخير غير متوقع

أوقفت شركة Tesla عمليات تسليم Cybertruck، وأخبرت المالكين أنه كان هناك "تأخير غير متوقع فيما يتعلق بإعداد سيارتك"، حسبما أفاد موقع Carbuzz.

قال أحد المشترين في نادي مالكي Cybertruck إنه قيل له إن شركة Tesla أصدرت استدعاءً بسبب مشكلة في دواسة الوقود.

وكتبت تسلا إلى شخص آخر: "لقد تم إبلاغنا للتو بتأخير غير متوقع فيما يتعلق بإعداد سيارتك. نحتاج إلى إلغاء موعد التسليم الخاص بك يوم الأحد وسنتواصل معك مرة أخرى عندما نتمكن من إعادتك إلى الجدول الزمني، نعتذر عن الإزعاج ونتطلع إلى استضافة خدمة تسليم Cybertruck الخاصة بك قريبًا!".



نشر أحد المالكين مقطع TikTok يوضح المشكلة المحتملة. نظرًا لوجود مشكلة في مادة التشحيم الزائدة على دواسة الوقود، يمكن أن يرتخي الغطاء وينزلق نحو الأمام، مما يؤدي إلى الانحشار في فجوة في لوح الأرضية. يؤدي ذلك فعليًا إلى تعشيق دواسة الوقود بشكل كامل، مما يخلق موقفًا خطيرًا بشكل واضح. ومع ذلك، لم تؤكد تسلا السبب الدقيق للتأخير أو الاستدعاء.

وقالت تيسلا إن عمليات التسليم يجب أن تستأنف في 20 أبريل (نعم)، لكن الوضع قد يخلق تأثيرًا مضاعفًا يؤدي إلى إبطاء عمليات التسليم اللاحقة أيضًا. السيارة، التي دخلت حيز الإنتاج أخيرًا في أواخر العام الماضي بعد تأخيرات عديدة، شهدت شكاوى أخرى من المشترين أيضًا.

تشمل هذه المشاكل قلة الرؤية، وصعوبات القيادة على الطرق الوعرة، والخطر المحتمل على الركاب بسبب عدم وجود مناطق مجعدة، ومشاكل في محول CCS، ونطاق أقل من المتوقع، وتغير لون ألواح الجسم المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والمزيد.