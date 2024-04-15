6.4 مليار دولار منحة لـ سامسونج لبناء نظام بيئي لأشباه الموصلات

أعلنت إدارة بايدن للتو عن اتفاق أولي لمنح سامسونج ما يصل إلى 6.4 مليار دولار في شكل منح كجزء من تمويل قانون CHIPS. وستكمل هذه الأموال مبلغ 44 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة التي وعدت الشركة بإنفاقها في الولاية لبناء "نظام بيئي لأشباه الموصلات".

سيتم إنفاق هذه الأموال لإنهاء حرم جامعي "رائد" في تايلور بولاية تكساس والذي سيركز على البحث وتطوير التقنيات المنطقية المتقدمة والتصنيع، وربما الأهم من ذلك، التعبئة والتغليف. عندما يتعلق الأمر بالرقائق، يشير التغليف إلى توفير الطاقة والمدخلات والمخرجات. إنها عملية متخصصة للغاية يتم إجراؤها عادةً في الخارج، مما يعني أنه حتى الرقائق المصنوعة على الأراضي الأمريكية يجب شحنها إلى بلد آخر ثم إرسالها بالبريد مرة أخرى. ومن المفترض أن تعمل منشأة التغليف المخصصة لشركة سامسونج على التخلص من بعض هذه المشكلات وتعزيز سلسلة التوريد الشاملة.

سيتم تخصيص الأموال أيضًا لتوسيع منشأة سامسونج الموجودة مسبقًا في أوستن. يقع تايلور وأوستن على بعد 40 دقيقة فقط من بعضهما البعض، مما دفع إدارة بايدن إلى اقتراح أن الجمع بين كلا المرفقين سيحول "وجود سامسونج الحالي في تكساس إلى نظام بيئي شامل لتطوير وإنتاج الرقائق الرائدة في الولايات المتحدة، ويقول الرئيس أيضًا إنه سيؤدي إلى توفير 21500 وظيفة لمواطني تكساس، مع تخصيص 40 مليون دولار للتدريب.

أعطى قانون CHIPS والعلوم للحكومة الفيدرالية سلطة منح التمويل وتقديم القروض لشركات التكنولوجيا لتشجيع الإنفاق المحلي. تلقت GlobalFoundries منحة بقيمة 1.5 مليار دولار في فبراير للمساعدة في توسع كبير، بالإضافة إلى الحصول على قرض بقيمة 1.6 مليار دولار. وتخطط الشركة لإنفاق هذه الأموال في مالطا ونيويورك لبناء منشأة تصنيع جديدة تقوم بتصنيع الرقائق لصناعات السيارات والفضاء والدفاع والذكاء الاصطناعي.

حصلت إنتل مؤخرًا على أكبر منحة لـ CHIPS حتى الآن، حيث حصلت على ما يصل إلى 8.5 مليار دولار لمواصلة العديد من المشاريع القائمة في الولايات المتحدة. وتخطط إنتل لاستخدام هذه الأموال لبناء بعض المصانع الجديدة التي تصنع رقائق أشباه الموصلات لصناعة الذكاء الاصطناعي. إنها تقوم ببناء منشأتين جديدتين للتصنيع في أريزونا ومنشأتين أخريين في أوهايو. وستستخدم إنتل أيضًا المكاسب المالية غير المتوقعة لتحديث اثنين من المصانع الموجودة مسبقًا في نيو مكسيكو وواحد في ولاية أوريجون. وتقول الشركة إنها ستستثمر 100 مليار دولار في تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة، مما سيؤدي إلى تدفق حوالي 30 ألف وظيفة.

وقع الرئيس بايدن على قانون الرقائق والعلوم ليصبح قانونًا في عام 2022 لتشجيع أبحاث وتصنيع أشباه الموصلات المحلية من أجل تقليل اعتماد أمريكا على الموردين الصينيين. وإجمالاً، فإنه يخصص 52 مليار دولار من الإعفاءات الضريبية والتمويل للشركات لتوسيع الإنتاج في الولايات المتحدة.