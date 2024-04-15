مصرع شخص وإصابة 8 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط

لقى شخص بالفيوم مصرعه وأصيب 8 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي فى نطاق محافظة الفيوم، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى والجثة إلى المشرحة وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق “ القاهرة - أسيوط” الصحراوى الغربى بنطاق المحافظة.

وانتقل إلى موقع الحادث أجهزة الأمن والإسعاف ونقلت المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ، ونقل الجثه الى مشرحه المستشفي ورفع رجال المرور أثار الحادث وتيسير الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة. واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وفى حادث سابق شب حريق في مزرعة ماشية بقرية دمقشقين التابعة لمركز الفيوم ، إثر قيام بعض الأطفال بالقاء العاب ناريه ،مما ادى الى نفوق 8 مواشى ولم تقع اصابات بشرية ، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم ، إخطارا من مأمور مركز الفيوم بتلقيه بلاغ من شرطة النجدة يفيد تلقيه بلاغ من الاهالي بنشوب حريق بمزرعة ماشيه في قرية دمشقين بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقل ضباط مركز الفيوم واجهزة الحماية المدنيه وتمكنوا من السيطرة علي الحريق وبالفحص تبين أنه الحريق شب بمزرعة ملك رمضان عليوة ،ونتج عنه نفوق 8 رؤوس ماشية .

وبسؤال مالك الحظيرة علل نشوب الحريق بسبب قيام بعض الأطفال بالقاء الالعاب الناريه بجوار المزرعه مما تسبب في حدوث الحريق ولم يتهم أحدا اويشتبها في الحريق جنائيا , تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.