إسماعيلي 2003 يفوز على طنطا بدوري الجمهورية

فاز فريق الإسماعيلي مواليد 2003 على فريق طنطا بضربات الجزاء بنتيجة 4/5 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم على ملعب الاخير بطنطا من مسابقة دورى الجمهورية.

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بدا الإسماعيلي بتشكيل مكون من..

عبد الرحمن محمود.. حارس مرمى

خط الدفاع ..محمد عبد المنعم و محمد إيهاب(مودى عبد ربه ) و حسن منصور و أحمد أيمن

خط الوسط ..محمد ربيع (عبد الفتاح أسامة ) و أمير الورادنى وأحمد وجية (محمد سعادة ) و محمد الشوايشى(عمار عبد السلام ).

خط الهجوم .. محمد خطارى و عمرو سعيد.

أحرز ضربات الجزاء للاسماعيلى احمد ايمن و عمرو سعيد و عبد الفتاح أسامة و محمد خطارى و محمد سعادة

يرتفع رصيد الاسماعيلي إلى ٣٥ نقطة

يقود فريق الاسماعيلى جهاز فني يضم .. أحمد الجمل مدير فنى و سيد ابراهيم مدرب عام و إيهاب كمال مدرب حراس مرمى و محمد صالح مدير إداري الفريق و حبيب محمد لبيب طبيب الفريق.