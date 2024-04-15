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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إسماعيلي 2003 يفوز على طنطا بدوري الجمهورية

إسماعيلي 2003
إسماعيلي 2003

فاز فريق الإسماعيلي مواليد 2003 على فريق طنطا بضربات الجزاء بنتيجة 4/5 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم على ملعب الاخير بطنطا من مسابقة دورى الجمهورية.

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أحرز ضربات الجزاء للاسماعيلى احمد ايمن و عمرو سعيد و عبد الفتاح أسامة و محمد خطارى و محمد سعادة

يرتفع رصيد الاسماعيلي إلى ٣٥ نقطة

يقود فريق الاسماعيلى جهاز فني يضم .. أحمد الجمل مدير فنى و سيد ابراهيم مدرب عام و إيهاب كمال مدرب حراس مرمى و محمد صالح مدير إداري الفريق و حبيب محمد لبيب طبيب الفريق.

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