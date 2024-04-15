النائب أيمن محسب: مصر تبذل جهوداً مخلصة لتجنيب المنطقة ويلات الحروب

أشاد النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب بالجهود التي تبذلها مصر لتجنيب المنطقة ويلات الحروب بعد اشتعال الصراع بين إيران وإسرائيل.

وقال إن الاتصالات التي يجريها وزير الخارجية المصري مع وزيري خارجية إيران وإسرائيل تؤكد أهمية دور مصر المحوري ، واستمرارها كوسيط موثوق فيه من جميع الأطراف.

وأضاف أن البيان الذي أصدرته مصر يؤكد نظرتها الثاقبة، والفهم العميق لخطورة استمرار العدوان الاسرائيلي، وقد حذرت من قبل مرارا وتكرارا من أن إطالة أمد الحرب علي غزة سوف يؤدي لتوسيع الصراع، ودخول أطراف إقليمية كثيرة مما سيعرض المنطقة بالكامل لخطر الحروب والنزاعات

وأكد النائب أيمن محسب أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تتسم بالقوة والحكمة في نفس الوقت وحققت نجاحات خارجية كبيرة وحصلت علي ثقة كل دول العالم.