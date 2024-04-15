عاجل ... اندلاع حريق مروع داخل كافيه شهير بالإسكندرية

العناية الالهية تنقذ منطقة سموحة بسبب

انقذت العناية الالهية منطقة سموحة من كارثة محققه ، علي اثر اندلاع حريق مروع منذ قليل داخل كافيه «فيفتي سيفن» في احدي المجمعات التجارية و الترفيهية بمنطقة سموحة وتحاول حتي الآن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

اندلاع حريق داخل كافيه بالإسكندرية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارًا من ضباط قسم شرطة سيدي جابر ، يفيد بنشوب حريق بإحدى الكافيهات المشهورة بمنطقة سموحة.

و علي الفور هرعت الاجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة سموحة، والحماية المدنية إلى موقع الحادث، رفقة سيارات الاسعاف، و جارٍ حصر الخسائر ومعرفة أسباب اندلاع الحريق

جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الواقعة وباشرت النيابة بالتحقيق.