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الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

طيران الاحتلال يشن غارة على جنوب ووسط قطاع غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت مصادر فلسطينية، إنه قبل قليل طيران الاحتلال شن غارة على خانيونس جنوب قطاع غزة، وغارة أخرى على شمال مدينة الزهراء وسط القطاع .

 

ونشطت حركة كبيرة للطائرات الحربية الإسرائيلية فوق القدس، وسط توقعات لهجوم إسرائيلي على إيران ردا على الغارات التي نفذتها طهران السبت الماضي.

وأعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن جيش الدفاع هاجم مبانٍ عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية على أرض لبنان، وطائرات حربية أغارت قبل قليل على مبانٍ عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقتيْ مركبا ومجدل زون في جنوب لبنان.

وأضاف أفيخاي في بيان عبر حسابه: وفي وقت سابق من اليوم قوة تابعة لجيش الدفاع أطلقت نيران المدفعية لإزالة التهديد في منطقتيْ جبل بلاط والحمرا، متابعةً لصافرات الإنذار التي تم تفعيلها في منطقة حنيتا، تم رصد إطلاق حوالي خمس قذائف صاروخية خرقت الحدود من الأراضي اللبنانية وسقطت في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات. قوات جيش الدفاع هاجمت مصدر النيران.

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